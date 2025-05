Ferrara vive sotto le stelle: incontri, aperture serali e arte accessibile a tutti

Sabato 17 maggio i musei statali di Ferrara resteranno aperti la sera con ingresso a 1 euro, gratuito o ad un prezzo speciale. Alla Pinacoteca Nazionale dalle 19.30 alle 22 si tiene il concerto “miXXer” con musiche di Berio e Sebastiani (ingresso 1 euro). Il Museo Archeologico, aperto dalle 17.30 alle 20.30, ospita “Dei – Canti Sacri”, un mix di performance tra spiritualità e sonorità dal mondo. Il MEIS, Museo dell’Ebraismo Italiano e della Shoah, accoglie gratuitamente dalle 20 alle 22 con la mostra “Bellissima Ester” e il rinnovato Giardino delle Domande. Il museo celebra la Giornata Internazionale dei Musei promuovendo anche le diversità con percorsi tattili per ipovedenti, spazi senza barriere e laboratori per ogni età. Racconta 2000 anni di storia ebraica in Italia ed è luogo di dialogo e riflessione. Allo Spazio Antonioni invece, la mostra “Mucha/Boldini” resta aperta fino alle 23.30 con ticket speciale a 10 euro. Un'occasione unica per vivere la cultura in orari insoliti e atmosfere suggestive.