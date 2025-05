Alla scoperta dell'autoritratto al Civico di Forlì

Prosegue al Museo Civico San Domenico di Forlì la mostra ‘Il Ritratto dell’Artista. Nello specchio di Narciso. Il volto, la maschera, il selfie’, organizzata insieme a la Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, in programma dal 23 febbraio fino al prossimo 29 giugno. L’esposizione, diretta da Gianfranco Brunelli e curata da Cristina Acidini, Fernando Mazzocca, Francesco Parisi e Paola Refice, comprende oltre 200 capolavori provenienti da collezioni di tutta Europa. Il fil rouge di questa mostra è il desiderio di raffigurare se stessi, con l’arduo compito di riuscire ad essere allo stesso tempo sia l’artista dell’opera che il modello. L’impellente ricerca di fermare nel tempo la propria immagine ha radici nel mito di Narciso, che conobbe il proprio volto guardandosi riflesso nell’acqua, ed arriva fino ai giorni nostri con il selfie. Nel mezzo ci sono secoli di storia in cui molti grandi artisti hanno provato a ritrarre la propria immagine, dando vita ad una profonda analisi di se stessi mettendo in mostra allo stesso tempo il proprio stato d’animo, le aspirazioni e le espressioni emotive, dando sfoggio di tutta loro maestria.