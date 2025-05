Alla Galleria Nazionale dell'Umbria passioni uniche tra arte e natura

La Galleria Nazionale dell’Umbria di Perugia si prepara ad ospitare una serie di eventi che spaziano tra arte, natura e fotografia: una possibilità imperdibile di approfondimento su temi attuali e storici, in location culturali decisamente di prestigio. Tra gli appuntamenti più attesi, quello di oggi, 17 maggio, quando la Galleria Nazionale aprirà le sue porte per la “Notte Europea dei Musei 2025”. Questo evento, che coincide con l’apertura serale dei musei in tutta Europa, offre un’opportunità unica di visitare le mostre della Galleria al prezzo di solo 1 euro. E sarà dunque così che, a partire dalle ore 19.30, i visitatori potranno immergersi nella bellezza e nel fascino della mostra “Fratello Sole, Sorella Luna”, che esplora la relazione tra l’uomo e la natura nell’arte, partendo da artisti del calibro di Beato Angelico, Leonardo da Vinci e Corot. La Galleria resterà aperta fino alle 22.30, con l’ultimo ingresso previsto alle 21.30, per una serata decisamente sui generis, all’insegna dell’arte più vera.