Al MUV tuffo nella storia con... Dioniso

Appuntamento alle ore 10:30 del 17 maggio al MUV (Museo della civiltà Villanoviana) di Castenaso, in via Bruno Tosarelli, 191, inaugura il nuovo deposito archeologico, nato da un accordo tra il Comune e la Soprintendenza per la conservazione dei reperti provenienti dagli scavi locali, inclusi quelli salvati dall’alluvione del 2024. Dalle 18 alle 23, il museo ospita “Una serata con Dioniso”: l’evento permette di sentirsi in un villaggio villanoviano con tanto di fuochi, figuranti e degustazioni di vino greco. Si può partecipare a visite guidate con un'archeologa che offrirà ai partecipanti un viaggio tra leggende, miti e archeologia. Evento in collaborazione con Legiones in Agro Boiorum e Comunità Ellenica. Il MUV - Museo e Centro di documentazione della civiltà villanoviana è ospitato nell'ex fienile del complesso rurale di Casa Sant'Anna a Villanova di Castenaso. Il polo culturale sorge proprio nel luogo dove, fra il 1853 e il 1856, il conte archeologo bolognese Giovanni Gozzadini scoprì e identificò le tracce della fase più antica della civiltà etrusca, sviluppatasi tra gli inizi del I millennio a.C. (Età del Ferro) e gli ultimi decenni dell'VIII secolo a.C., sino ad allora sconosciuta in Italia, a cui lo stesso Gozzadini decise di dare il nome di "Villanoviana".