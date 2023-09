Per questo classico della cucina autunnale tritate l'aglio, il sedano, la carota e la cipolla e mettetele in un'ampia casseruola (del diametro di 20-22 cm). Soffriggete le verdure (eccetto l'aglio che utilizzerete dopo) in 2 cucchiai di olio extravergine di oliva per qualche minuto, a questo punto unite l'aglio e cuocetelo per un minuto, stando ben attenti a non farlo bruciare. Aggiungete il brodo dei ceci e 1/5 dei ceci, frullate il tutto molto bene, quindi, unite mezzo litro di acqua; portate a ebollizione e, solo a questo punto, aggiungete la pasta, salate e cuocete a fuoco basso, parzialmente coperto, aggiungendo all'occorrenza acqua bollente poca alla volta. Quando la pasta è arrivata quasi a cottura aggiungete il resto dei ceci, spegnete la fiamma e regolate di sale, adesso aggiungete il rametto di rosmarino. Coprite e fate riposare per qualche minuto, quindi, togliete il rametto di rosmarino e aggiungete due cucchiai di olio, mescolate bene il tutto prima di portare in tavola.