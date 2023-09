Mettete in ammollo l'uvetta in acqua tiepida per circa 10 minuti e poi scolatela, tritate grossolanamente la frutta secca mista (noci, pinoli, nocciole, mandorle) e mescolate in una ciotola la farina con il lievito. Fate fondere il burro a bagnomaria in una ciotola, aggiungete lo zucchero e mescolate con le fruste, unite le uova e continuate a lavorare il composto, in modo da ottenere una crema spumosa. Versate l'impasto così ottenuto in una ciotola, aggiungete il miele, il vino, la frutta secca e, infine, la farina con il lievito. Lavorate l'impasto con i ganci per impastare di un frullino elettrico, fino a ottenere un composto omogeneo. Foderate la tortiera con della carta da forno o, in alternativa, con burro e farina, poi versate l'impasto, livellandolo bene; cuocete in forno già caldo a 180°C per circa 30-40 minuti (verificate con uno stuzzicadenti la cottura). Una volta cotta, fate raffreddare la pagnotta del doge e, se vi piace, cospargete la sua superficie con lo zucchero a velo.