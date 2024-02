Mescolate farina, lievito, zucchero, burro e uova, aggiungete poi rum, sale, limone grattugiato e un pochino di latte. Lavorate il tutto fino a ottenere un impasto sodo e liscio, quindi, formate una palla e lasciatela riposare per 15 minuti. Per il ripieno (meglio se preparato il giorno prima) tagliate la mostarda a pezzettini e tritate gli amaretti. Mettete il tutto in una ciotola con le marmellate, il cacao amaro e il rum. Amalgamate bene con una spatola, in modo che risulti un impasto piuttosto morbido. Prendete un pezzo dì pasta e tirate una sfoglia abbastanza sottile di circa 2 o 3 millimetri, quindi, tagliate delle strisce larghe circa 10 cm. Fate dei rettangoli e mettete un po' di ripieno al centro. Ricoprite ripiegando un lembo di pasta e schiacciate i bordi con una forchetta in modo da sigillarli. Friggete in olio di arachidi bollente a 180° circa. Appena dorati, scolateli e poneteli su un foglio di carta assorbente.