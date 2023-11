Se decidete di utilizzare uno zampone artigianale abbiate cura di bucherellare, con uno stuzzicadenti, tutta la cotenna prima di immergerlo in acqua calda, dove dovrà cuocere per circa un’ora; nel frattempo tenete pronta un’altra pentola con dell'acqua bollente, nella quale dovrete spostare lo zampone, procedete così (da una pentola all'altra), fino a completa cottura. Una volta raggiunta la cottura togliete lo zampone dalla pentola e adagiatelo su un tagliere, prima di eliminare tutta la cotenna di copertura, fatelo raffreddare leggermente, infine, tagliate il vostro zampone a fette non troppo sottili. Preparate il purè lessando le patate e schiacciandole con l’apposito strumento, sistemate la purea in una pentola antiaderente, aggiungete il latte caldo e mescolate bene fino a raggiungere la giusta consistenza, quindi, unite una noce di burro, il sale e il parmigiano grattugiato. Servite lo zampone ben caldo con il purè, questo piatto è ottimo anche con un contorno di lenticchie.