Viaggi, benessere, esperienze ad alta velocità per la festa del papà

La festa del papà è tradizione. Sì è verissimo ma può anche essere molto altro: adrenalina, avventura, relax e benessere, insomma tutto quello che si desidera far vivere al festeggiato. La soluzione più semplice, ma attenzione mai banale, è quella di regalare un viaggio, un bel weekend alla scoperta delle nostre meravigliose città d'arte, di qualche piccolo borgo nascosto e incantato, oppure ancora qualche capitale europea. Vacanze a parte ci sono poi tantissime attività – ovviamente cucite su misura a seconda degli interessi – da far provare o riprovare ai papà. Ad esempio, per gli amanti delle emozioni forti, e soprattutto dei motori potenti, l'idea perfetta è quella di regalare un giro su un'auto sportiva (neanche a dirlo le Ferrari rappresentano sempre il top) oppure su un modello d'epoca, per fare un salto indietro nel tempo. Insomma le scelte per fare centro sono tante e in questo senso corrono in aiuto anche le proposte ad hoc di Smartbox. Il leader europeo nel mercato delle esperienze regalo, infatti, offre un ventaglio di opportunità davvero vasto: attività enogastronomiche da sogno, istanti adrenalinici da brividi, avventure tra i motori, nuovi luoghi in Europa tutti da scoprire, fino ad attimi di puro relax. Tra i più interessanti ci sono “Un mondo di benessere per lui”, una soluzione che propone attimi di benessere per i papà bisognosi di relax; oppure “Europa da scoprire”, un pacchetto (due notti per due persone) per andare alla scoperta di alcune tra le destinazioni europee più belle. Infine da non dimenticare tutte le proposte a tema food, da quelle che includono anche un soggiorno a quelle mirate per i wine lovers con degustazioni e visite in cantina.