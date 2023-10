Un'eccellenza romagnola da assaggiare: ecco la Fiera del Formaggio di Fossa

Tutto pronto a Sogliano al Rubicone per accogliere i tanti turisti enogastronomici ma anche i semplici appassionati della buona tavola, che arriveranno per la 48° Fiera del Formaggio di Fossa di Sogliano DOP. La Fiera, che si svolgerà lungo i vicoli e nelle antiche piazze del centro storico, durante le domeniche del 19 e 26 novembre e del 3 dicembre 2023, è diventata ormai un appuntamento fisso e rinomato a livello nazionale ma non solo, grazie alla capacità, perpetrata nel corso degli anni, di promuovere e rinnovare sapientemente l’affascinante storia del Formaggio di Fossa. Considerato un piccolo tesoro già nel Settecento, le tecniche di infossatura si sono andate da allora sempre più raffinando, tanto che, nel 2009, questo prodotto d’eccellenza romagnola ha ottenuto il marchio Dop con la denominazione “Formaggio di Fossa di Sogliano DOP”. Oltre al rinomato Formaggio, festeggiato a dovere grazie alle tantissime manifestazioni in programma (ad allietare i presenti vari spettacoli teatrali, musicali e ricreativi, un'intera via dedicata ai bambini con antichi giochi e animazioni, poi convegni, concerti, degustazioni di vini e formaggi e, non ultimo, stand di prodotti tipici provenienti da diverse zone d’Italia), la Fiera sarà l’occasione perfetta per degustare e acquistare anche altri prodotti tipici della zona come il Savòr (la conserva dolce caratteristica della tradizione contadina romagnola, a base di mosto d'uva e frutta mista), la Saba (sciroppo concentrato d'uva, un ingrediente che spesso si ritrova nei dolci tradizionali), le Teglie in argilla di Montetiffi (ideali per la cottura della piadina), miele, salumi, e molto altro ancora, proveniente dalle altre regioni. Da non perdere le mostre e i musei che, in occasione della fiera, saranno a ingresso gratuito: il Museo del Disco d’Epoca, la Collezione di Arte Povera, il Museo della Linea Christa, il Museo Leonardo da Vinci e la Romagna, la Raccolta Veggiani, il Museo del Formaggio di Fossa ed il Museo Minerario.