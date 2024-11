Una sorpresa nella sorpresa

Prodotti iconici Masqmai

Si parte da -12 giorni al Natale per iniziare a scartare i best-seller del brand, confezionati in una box dai toni pastello che apre le sue porte come se fosse una casa addobbata con eleganza per le feste. Un misto di sorprese full e mini-size che pensano alla bellezza della pelle, dei capelli, del corpo e al make-up. Dal Mini Purifying tea tree toner alla Brown Long lasting Eye Pencil, dal Vanilla honey Perfect Lip Gloss alle utilissime hair clip.

Capelli in primo piano

Davines propone 12 mini-size dei prodotti più amati del brand. All’interno della confezione in edizione limitata, realizzata con carta riciclata FSC al 100%, ogni tipo di capello troverà la sua anima gemella. Quest’anno in esclusiva, anche Dedy/Micellar water, struccante quotidiano delicato adatto a tutti i tipi di pelle. Il cofanetto è riutilizzabile, perfetto per organizzare accessori e prodotti. Disponibile nei saloni Davines a partire da questo mese.

Misterioso ed elegante

La proposta L’Oréal merita l’attesa dell’ultima casella di questo calendario dell’avvento elegante e raffinato, ispirato alle atmosfere chic parigine. Il nero e oro conferiscono eleganza e lusso e, dietro ognuna delle 24 caselle, la sorpresa abbraccia il meglio del make-up, della skin e haircare firmata L’Oréal. Maschere viso, rossetti, creme, mascara, matite occhi e labbra, sieri: un regalo ricco e infallibile.

I preferiti di Sephora

Un maxi-calendario dell’avvento con 24 sorprese di cui la metà in formato full-size. Un multibrand in grado di far urlare di gioia i beauty-addicted, grazie a un’ampia selezione dei migliori brand da trovare da Sephora. Una coccola al giorno per rendere l’attesa del Natale ancora più emozionante. Tra i brand, Fenty Beauty, Rare Beauty e Tarte per il make-up. Sol de Janeiro, Byoma e Dr. Dennis Gross per la skin care, Olaplex e Moroccanoil per i capelli e molto altro.

Unghie per le feste

Con il calendario dell’avvento Neonail Christmas Wonderland, la nail art diventa la protagonista delle feste. Nella box rossa a tema, si nascondono accessori, decorazioni, smalti, un ventaglio di sorprese per sbizzarrirsi a creare la propria manicure, e non solo. Sei smalti semipermanenti, base e top coat, decorazioni e prodotti beauty esclusivi in pratici formati mini. Anche una crema mani e un glitter gel corpo e viso, perfetto per il look di Capodanno.

Nel palazzo coreano

Ventiquattro giorni = ventiquattro sorprese per il calendario dell’avvento Yepoda, tutto a tema bellezza, dalla pelle ai capelli. Il percorso che conduce a Natale ti porta all’interno di un tradizionale palazzo d’inverno coreano. Dietro ogni porta, 24 tra accessori e prodotti, tra cui il massaggiatore per il cuoio capelluto o lo specchietto da borsetta, la maschera idratante per il viso o i patch occhi.