Una giornata tra divertimento, giochi e creatività

Il 6 gennaio è la giornata ideale per scatenare l'inventiva dei più piccoli di casa, dando libero sfogo alla loro creatività. Quindi, via libera alle idee fai da te per realizzare le quali quello che proprio non può mancare è la fantasia. La prima attività da proporre ai piccoli artisti in erba, potrebbe essere quella di disegnare un ritratto proprio della vecchina dalle scarpe rotte. Armatevi quindi di cartoncini, colla, pastelli colorati, pennarelli, tempere, forbici e, ovviamente, di tanta fantasia. Per prima cosa occorre disegnare la sagoma della Befana su un foglio di carta e colorarla a piacimento, dando libero sfogo all'immaginazione. Ritagliate la sagoma e incollatela su un cartoncino, e il gioco è fatto. Potrebbe essere un fantastico regalo da lasciare alla Befana per ringraziarla dei dolci portati in dono. Poi, non c’è nulla di più tradizionale della calza, perché quindi non crearne una assieme ai bambini proprio alla vigilia della Befana? Per realizzarla occorreranno delle vecchie calze di cotone, colori per stoffa o pennarelli indelebili, colla per tessuti, glitter e decorazioni varie. I bambini dovranno colorare queste calze con appositi pennarelli per stoffa, disegnando motivi a tema Befana. Con la colla per tessuti decorate la calza con nastrini, bottoni o decorazioni di feltro per renderla più festosa. Lasciate che la calza si asciughi per bene prima di utilizzarla o appenderla. Lavoretti ma non solo: nell’ultimo giorno di festa, perché non coinvolgere i bambini in cucina e fargli mettere letteralmente le manine in pasta? Un'idea potrebbe essere quella di fargli decorare dei biscotti con confetti colorati o glassa al cioccolato o per realizzare torte con pochi e semplici ingredienti come uova, farina, latte e zucchero. Passando al gioco vero e proprio i modi per divertirsi sono tantissimi. Ad esempio perché non proporre ai più piccoli una caccia al tesoro che abbia come scopo il ritrovamento proprio della Befana. Potete organizzarla come una serie di indovinelli che, se risolti correttamente, daranno diritto ad accumulare punti, e chi avrà raggiunto il punteggio più alto potrà ottenere l'indizio finale per trovare il tesoro. Ma anche agli adulti piace giocare, quindi dividete i bambini in due squadre e date loro cappelli, sciarpe, guanti, calzettoni, pantofole, pezzi di stoffa e chi più ne ha più ne metta; stabilite un timer e lasciatevi travestire da Befana, la migliore si aggiudicherà l’ambito premio.