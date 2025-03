Una giornata per coccolarsi in un'oasi di vero benessere

C'è tanto da regalare o regalarsi in questa giornata dal significato così profondo. Un fiore, un gioiello ma anche e soprattutto esperienze da vivere e da ricordare. Per staccare davvero la spina e immergersi nel relax e nel benessere a 360 gradi una delle mete ideali è Laghi Nabi, la prima Oasi Naturale della Campania. Si tratta di una meraviglia naturalistica che è nata dalla rigenerazione ambientale di cinquanta ettari di ex cave di sabbia, sul Litorale Domizio (CE). Qui, in una location davvero incredibile, la natura incontra il benessere dando vita a un resort che somiglia molto di più a un’oasi di turismo ecosostenibile. Tra tende safari con accesso diretto al lago e spiaggia riservata, tende galleggianti o a bordo lago e i lodge de luxe, si possono vivere esperienze uniche a contatto diretto con la natura senza rinunciare al comfort di un hotel. E c'è la Nabi Water Spa con un percorso che prevede bagno turco, doccia emozionale, sauna, terapia del sale, area relax e un’ampia gamma di massaggi e trattamenti per il viso e il corpo. Per una giornata dove il benessere viene prima di tutto.