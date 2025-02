Un giorno unico mille emozioni

condividere è più bello Per la sorpresa perfetta a volta basta poco. Basta un piccolo gesto romantico per dimostrare tutto il prorprio amore e condividere esperienze uniche, come quelle firmate per l'occasione da Smartbox. Pacchetti all'insegna dell'amore che propongono per i più sentimentali tête-à-tête e attività all’insegna di relax e benessere, per chi ama la buona cucina, momenti di gusto, e ancora per gli amanti dei viaggi, soggiorni incantevoli.

amore in volo verso parigi Per le coppie a caccia di un'esperienza romantica, Parigi - neanche a dirlo - è la destinazione perfetta. Soprattutto se il viaggio è organizzato in ogni minimo dettaglio. Come fa Evolution Travel, agenzia di viaggi e tour operator che organizza vacanze su misura. E la capitale francese fa sempre battere il cuore: basta passeggiare lungo la Senna o gli Champs-Élysées oppure ammirare la Tour Eiffel per respirare l'amore, quello vero.

in tour con olly Prima sul palco dell'Ariston con Balorda Nostalgia per la 75a edizione del Festival di Sanremo, molto presto in tour per la prima volta nei palazzetti italiani. Dopo il successo delle date invernali (Lo Rifarò, Lo Rifaremo), Olly tornerà live nei club e nei palazzetti con Tutta Vita Tour 2025-2026 per un giro d'Italia che farà cantare tutti i suoi fan.

canta e balla con Jovanotti Anticipato dai singoli Montecristo e Fuorionda, il 31 gennaio Jovanotti ha pubblicato l'atteso album Il Corpo Umano - Vol. 1, il 16° in studio del cantautore, che presenterà poi dal vivo dal 4 marzo con un tour che lo porterà nei palazzetti con il PalaJova a cantare e ballare con il suo pubblico.

un "mistero" tutto da leggere Un intrigo di spionaggio e violenza che arriva fino alla Casa Bianca. è un mistero venuto dal cielo quello di una delle coppie di autori più affiatate sulla scena del thriller internazionale Douglas Preston, giornalista del “New Yorker”, e Lincoln Child, editor e saggista. “Diablo Mesa” racconta il nuovo caso su cui indaga Nora Kelly, l’archeologa protagonista della serie di “Preston e Child” giunta al suo terzo capitolo.

emozioni da sfogliare Un romanzo intenso, che regala emozioni. Elisabetta Rasy dona ai suoi lettori un viaggio letterario e affettivo, il racconto di un legame spezzato tra un padre e una figlia attraverso la lente dell’amicizia. La storia è ambientata nella Napoli degli anni Cinquanta, una città piena di luce, ma devastata dalla guerra. Un libro in cui esperienze e ricordi riaffiorano dolci ma taglienti.