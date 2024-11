Tutto il buono delle feste

Un panettone con amore A Natale c'è sempre spazio per la solidarietà. E l'iniziativa – giunta alla quarta edizione – promossa da Molino sul Clitunno a sostegno dell’Istituto Serafico di Assisi ne è un bellissimo esempio. Per sostenere questo progetto, che coinvolge numerosi pasticceri del centro e sud Italia, basta acquistare un panettone artigianale con il simbolo "Panettone con Amore" dal sito dell'azienda e dall’e-shop, oppure presso uno dei maestri pasticceri che aderiscono all'iniziativa.

Un mare di cioccolato Quella di Ziccat e il cioccolato è una storia molto antica che risale al 1958 e continua fino a oggi. Perché l'azienda torinese anche per questo Natale ha voluto stupire con alcune proposte golosissime. Ci sono le sculture di cioccolato artigianali (alberi e palline da appendere e poi mangiare), decorate a mano e prodotte con materie prime di assoluta qualità, e sua maestà il gianduiotto da un kg.

Viaggio incantato nel mondo del tè Regalare un'esperienza di gusto, profumi e sapori diversa dal solito è possibile. E Twinings - brand leader nel mondo del tè e degli infusi - lo dimostra con le sue confezioni regalo che altro non sono che un viaggio nel mondo del tè e degli infusi. Il design moderno e raffinato delle confezioni richiama la magia delle feste, mentre all'interno sono protagonisti una selezione di tè e infusi pregiati, capaci di conquistare ogni palato.

Mille bollicine Un brindisi è più che doveroso e la bollicina contribuisce ad accendere la magia, soprattutto se è made in Italy. Come quella proposta da Ruggeri che per questo Natale lancia due assolute eccellenze: l’esclusiva Limitless Edition di Quartese Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG e il pregiato Cartizze Brut Millesimato 2023 dai toni floreali e di frutta bianca che sposano una spiccata mineralita e mettono d’accordo i grandi appassionati del buon bere. Un regalo da fare, e perché no, anche da farsi.

La birra di Natale Che feste sarebbero senza la Birra di Natale Forst? La 21esima edizione è prodotta in edizione limitata e grazie alla sua preziosa etichetta artistica trasporta tutti nel magico mondo della Foresta Natalizia (visitabile fino al 6 gennaio 2025, a Lagundo). Bella ma anche buona: il gusto è piacevolmente luppolato e alla vista si presenta con un invitante colore ambrato.

La tradizione della grappa Il mondo degli spirits è tanto grande quanto affascinante e per gli amanti della tradizione tutto ruota attorno alla grappa. E per le feste ormai sempre più imminenti Bonollo – una vera e propria istituzione nel settore – propone due box tutte da gustare: Anima e Cuore Bonollo OF, composta dal distillato più un panettone, e Capsule collection OF e Domori dove accanto alla bottiglia c'è una confezione di cioccolato fondente.