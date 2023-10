Tra ottimo cibo, cantastorie e "becchi": a Santarcangelo c'è la Fiera di San Martino

Il 10, 11 e 12 novembre ha inizio la tradizionale Fiera di San Martino, anche conosciuta come "fiera dei becchi", ovvero, la "fiera dei cornuti" ma non è il caso di trarre conclusioni affrettate: l’origine di questo detto non è affatto chiara ma è sicuramente molto antica, tanto che sono proprio le corna a essere il simbolo, decisamente goliardico, di questa festa paesana. Da sempre considerata come la fiera più importante della città (da principio era famosa per essere un importante mercato per la compravendita del bestiame), oggi è principalmente dedicata al cibo come simbolo di cultura: in Piazza Marini, per la gioia di tutti i buongustai, c'è la Casa dell'Autunno, si tratta di un'importante mostra mercato dove si possono trovare i prodotti tipici della cucina italiana provenienti da tutte le regioni, inoltre l'area dedicata ai food truck con una grande varietà di cibo di strada su quattro ruote. Sono davvero tanti e diversi gli appuntamenti in programma e, tra questi, davvero imperdibile è quello con la Sagra Nazionale dei Cantastorie che a Santarcangelo di Romagna è di casa da oltre trent'anni: in questa occasione vari cantastorie si cimentano alternandosi con le loro esibizioni, deliziando i tanti presenti con racconti ingenui o impegnati che rimandano agli spettacoli di strada di un tempo. Oltre ai cantastorie da non perdere anche il “Palio della piadina”: una divertente gara, per veri appassionati che vogliono cimentarsi con la preparazione della classica piadina romagnola, a cui tutti possono prendere parte a patto di non essere dei professionisti. Quella di San Martino si può tranquillamente considerare come uno tra gli appuntamenti autunnali più importanti, tanto che, con gli anni, la sua fama ha oltrepassato i confini locali toccando, nelle edizioni passate, picchi di quasi 130.000 visitatori, con circa 500 espositori di prodotti enogastronomici, artigianali ma anche prodotti e servizi per la cura della persona e della casa e molto altro ancora.