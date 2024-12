Tra musica e libri: Natale di emozioni

ANASTACIA TORNA IN ITALIA Un regalo da mettere sotto l’albero: un biglietto per una delle 5 imperdibili date estive, dal 15 al 21 luglio 2025. Un’occasione per vivere l’energia travolgente di Anastacia e lasciarsi conquistare dalla forza della sua musica. Ogni tappa si svolgerà in contesti unici che faranno da cornice a performance straordinarie, come Gardone Riviera, Bologna, Caserta, Sabaudia e Castello Carrarese – Este.

L’ATTRAZIONE… DI MORANDI Alla soglia dei suoi primo 80 anni, l’eterno ragazzo Gianni Morandi torna con un nuovo album, “L’Attrazione”, per Epic/Records/Sony Music, nelle versioni CD e 2lp Rosso, anche autografato. Un viaggio nelle sue canzoni, con 17 brani iconici e due speciali sorprese, che hanno accompagnato intere generazioni, riproposte nella formula duetto ormai casa all’artista, con Alessandra Amoroso, ARIETE, Gaia, Jovanotti, Marco Morandi, NASKA, Noemi, Paola & Chiara, Tommaso Paradiso e Tredici Pietro…

LA TARTARUGA NON FA UNA RUGA Una perla di grafica e poesia, pubblicata per la prima volta nel 1969, finora inedita in Italia, nato dall’incontro fra due geni creativi, un artista che ha rivoluzionato la grafica editoriale e uno scrittore eclettico e leggendario. Uno sguardo irriverente e originale sui comportamenti più esasperanti dei bambini. Puro stile Alcorn, visionario, sinuoso, rutilante. Traduzione di Valentina Paggi.

LE AVVENTURE DEL SOTTOSOTTO Luca Trapanese e Francesca Vecchioni con una storia dove Jo, Marta, Vera, Tommy e Bareggi sono gi avvincenti personaggi, tra loro molto diversi. Accomunati solo dalla scuola che frequentano e che nasconde un segreto proprio sotto i loro piedi: un immenso labirinto sepolto da oltre ottant’anni… Da due infaticabili voci che allenano all’inclusione, una storia che invita ad accogliere l’unicità.

THASUP E MARA SATTEI Nel classico stile “compilation”, quella che molti nella vita hanno creato da soli, Casa Gospel, il primo joint album confezionato da Davide e Sara, i fratelli Mattei, riprende questa tradizione: Thasup e Mara Sattei hanno preparato la miglior compilation che si possa regalare pensando proprio ai loro fan. Un tributo alla musica che ascoltavano da bambini, prima di diventare Thasup e Mara Sattei.

L’ARTE È NELL’ARIA Fino al 30 marzo, negli spazi espositivi de La Nuvola, la nuova mostra di Balloon Museum dal titolo “Euphoria – Art is in the Air”. Un progetto inedito con 20 installazioni fuori scala e opere d’arte interattive di rinomati artisti contemporanei che invitano i visitatori a perdersi tra atmosfere surreali, forme inaspettate e colori vivaci.