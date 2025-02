Tra costumi colorati, musica e tanta goliardia. A Viareggio, dove il Carnevale è davvero di casa

Il Carnevale di Viareggio rappresenta una fusione unica tra arte, cultura e divertimento. Ogni anno, attira visitatori da tutto il mondo, offrendo un'esperienza indimenticabile e un'opportunità per immergersi nella tradizione carnevalesca italiana. I carri allegorici sono da sempre il fulcro di questo Carnevale e rappresentano la sua storia e la sua tradizione ma, esattamente, quando ha avuto inizio questa coloratissima usanza? L'idea di una sfilata di carri (dapprima detti calessi), da fare in occasione del giorno di martedì grasso, pare sia nata ai tavoli del Caffè del Casinò nell'ormai lontano 1873. Sul finire del secolo, comparvero i carri trionfali, veri e propri monumenti, costruiti in legno, scagliola e juta, modellati da scultori e messi insieme da carpentieri e fabbri che, in Darsena, sugli scali dei cantieri navali, riuscivano a creare straordinarie imbarcazioni. Ancora oggi questi mastodontici carri allegorici sfiorano altezze che vanno dai 20 fino ai 30 metri e larghezze che raggiungono anche i 12 metri: non per nulla sono considerati fra i più grandi al mondo. Questi sfilano lungo la passeggiata a mare viareggina e, con le loro forme fantasiose e coloratissime, sono la vera e propria anima del Carnevale di Viareggio, attirando ogni anno migliaia di turisti da tutto il mondo. Per i più curiosi c’è anche la possibilità di andare alla scoperta dei segreti delle costruzioni allegoriche di questa edizione 2025, il tutto grazie a una visita guidata, all’interno del circuito del Carnevale, della durata di un’ora, durante la quale verranno descritte le costruzioni di prima categoria, mentre si attende sul Lungomare il triplice colpo di cannone che dà il via alla sfilata. Da sempre protagonista dei carri allegorici è la satira: con l’arte della satira e dell’allegoria gli artisti sanno raccontare le grandi tematiche contemporanee, affrontando spesso temi che vanno dalla politica nazionale e internazionale, all'ambiente, fino al sociale e, molto spesso, riuscendo addirittura a anticipare i tempi. Anche quest'anno il programma del Carnevale di Viareggio si presenta ricco di eventi: fino al 4 marzo, tra le tante iniziative, sarà possibile festeggiare il Carnevale tra i rioni di Viareggio che, fino a tarda notte, si animeranno di grandi feste all’aperto. Tra questi il più famoso è quello del CarnevalDarsena: qui dalle 19 si potrà ballare, gustare una cucina di pesce unica nel suo genere, con piatti tipici del Rione (ricette segrete che si tramandano di generazione in generazione) e, ovviamente, assistere alla sfilata di gruppi in maschera. Ogni edizione del Carnevale di Viareggio si conclude con un grandioso spettacolo pirotecnico e anche quest'anno non fa eccezione: al termine del 6° Corso Mascherato, martedì grasso 4 marzo (è decisamente questo il giorno più lungo di Carnevale), dopo la proclamazione dei vincitori, saranno i fuochi artificiali, in piazza Mazzini, sul Lungomare, a dare l’arrivederci alla prossima edizione del Carnevale di Viareggio 2026.