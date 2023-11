Tra arte, musica e show

FINCHÉ NON SAREMO LIBERE A Brescia, dall’11 novembre al 28 gennaio 2024, al Museo di Santa Giulia, contestualmente all’assegnazione del Premio Nobel per la Pace a Narges Mohammadi, la mostra dedicata alla condizione femminile nel mondo con un focus sull’Iran. L’esposizione declina al femminile il titolo del famoso libro di Shirin Ebadi, prima donna musulmana Premio Nobel nel 2003.

max pezzali Dopo il travolgente finale d’estate dello scorso 2 settembre a Roma con “IL CIRCO MAX”, che ha coinvolto oltre 56mila persone, Max Pezzali torna a far ballare e cantare il suo pubblico anche nell’estate 2024 quando sarà la volta di “MAX FOREVER (HITS ONLY)”. Sei le date per ora confermate negli stadi. A giugno: Trieste (il 9), Torino (il 19), Bologna (il 23), Roma (il 27). Il 1° e il 2 luglio sarà a Milano.

L’ICONICA CARRÀ “Raffaella Carrà. Tra moda e mito”, a cura di Massimiliano Capella e direzione artistica di Sergio Iapino, in uscita il 17 novembre, ripercorre la storia di una grande icona e traccia il suo originale percorso tra cinema e televisione, ambiti in cui ha impresso lo “stile Carrà”, anticipando i tempi sempre con tocco personale.

ENRICO BRIGNANO Dopo il sold out della tournée estiva, a grande richiesta si aggiungono nuovi appuntamenti per il tour invernale di “MA… DIAMOCI DEL TU!”, lo spettacolo di Enrico Brignano scritto con Manuela D’Angelo e la collaborazione ai testi di Alessio Parenti, che prosegue in giro per teatri e auditorium d’Italia e chiuderà a Bolzano il prossimo 23 marzo 2024 al Palaresia.

WALTER BONATTI Fino al 7 gennaio 2024, “Stati di grazia – Un’avventura ai confini dell’uomo”, alla Gallera Civica di Bolzano, è la mostra dedicata al grande alpinista delle vette memorabili. In esposizione oggetti iconici, come l’attrezzatura alpinistica, le lettere e le pagine tratte da diari e quaderni e un ricco apparato di foto e video per rivivere con gli occhi e la voce di Bonatti alcuni suoi viaggi.

TORNA CASA PAPPAGALLO “La cucina per tutti di Casa Pappagallo”, edito da Vallardi e disponibile in libreria e online, è il nuovo libro di Luca Pappagallo, il famoso “cuciniere curioso” toscano, che da anni propone ricche idee golose e spunti per stupire amici e familiari. Più di cento piatti per chi ama i sapori di casa ed escursioni in terre lontane per una contaminazione di sapori.