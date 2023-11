Per la pasta: mescolate tutti gli ingredienti sulla spianatoia fino a ottenere un panetto da lasciar riposare almeno 2 ore in frigorifero. Nel frattempo preparate le crema versando in un'ampia casseruola i tuorli delle uova, lo zucchero e la farina. Versare lentamente il latte a filo e, sempre continuando a mescolare, mettete la crema sul fuoco a fiamma moderata per farla addensare (potete aromatizzare la crema con della vaniglia o con la buccia di limone), dopodiché lasciatela raffreddare. A questo punto preparate i tortelli usando l'apposita rotella o gli stampini, e cuoceteli in forno, su una placca imburrata e cosparsa di pangrattato, oppure friggeteli in olio bollente, due o tre tortellini alla volta. I tortelli, così ottenuti, vanno serviti ricoperti di abbondante zucchero a velo. I tortelli di Natale si possono farcire anche con della marmellata oppure con del pesto natalizio preparato mescolando tra loro diverse marmellate e aggiungendovi pinoli, uva sultanina, cacao e mostarda.