Per la frolla: lavorate zucchero e burro, aggiungete l'uovo, i tuorli e il sale, infine farina e lievito. Impastate fino a ottenere un panetto liscio da mettere in frigo per circa 30 minuti. In una casseruola mescolate uovo, zucchero e farina unendo poi, a filo, il latte caldo (attenzione ai grumi!), fate addensare, poi mettete la crema in una ciotola per farla intiepidire. Unite la crema spalmabile alla frutta tritata e mescolate per ottenere un composto omogeneo. Stendete metà della frolla allo spessore di circa 5 mm e foderatevi uno stampo a cerniera, da 22 cm, imburrato e infarinato; bucherellate il fondo, distribuitevi sopra il ripieno e livellate. Con la frolla restante ricoprite il ripieno, sigillando bene i bordi. Cuocete in forno statico preriscaldato a 170° per 45 minuti, quindi, lasciate raffreddare almeno 1 ora prima di estrarre la torta, a questo punto, montate a neve gli albumi con lo zucchero e distribuite il composto sulla superficie, decorate con cioccolato fondente.