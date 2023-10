Tartufesta a Savigno: l'appuntamento che omaggia l'apprezzato tartufo bianco

L'edizione 2023 di "Tartófla, Festival Internazionale del Tartufo Bianco" è arrivata a tagliare il prestigioso traguardo dei 40 anni, a testimonianza del grande interesse da parte di pubblico e degli addetti ai lavori per un per un prodotto di eccellenza come il tartufo bianco. Nei giorni che vanno dal 28 al 29 ottobre, l'1, il 4-5 e l'11-12,18 e 19 novembre, Savigno (cittadina del Comune di Valsamoggia, nella città metropolitana di Bologna) è pronta a ospitare un ricco programma: oltre 150 espositori (di cui molti provenienti da territori fuori dalla regione), tra cui i banchi del tradizionale mercatino delle arti e dell’ingegno; non mancheranno poi le iniziative dedicate sia degli oltre 20 commercianti che delle associazioni. Un ricco programma, quindi, che si svolgerà lungo tutte le vie del centro storico e che vedrà protagonisti non solo la mostra mercato del Tartufo bianco, con una selezione di eccellenze nel commercio del tartufo (espositori qualificati scelti in base a una attenta valutazione della qualità dei prodotti proposti al pubblico), veri protagonisti ma anche vari stand gastronomici che proporranno prodotti tipici e poi il cibo di strada, i percorsi di degustazione, che si potranno fare sia nei ristoranti che negli agriturismi locali (con la proposta di un menù che attinge sapori e profumi dalla tradizione della cucina emiliana), i ricchi banchi delle botteghe storiche, i produttori agricoli, il mercatino dell’antico, dell’hobbismo, dell’arte, dell’ingegno e delle Cose Buone. Tanto gusto ma non solo: spazio anche alla valorizzazione di una pratica tradizionale che si passa di generazione in generazione: la “Cerca e cavatura del Tartufo”, patrimonio immateriale dell’umanità Unesco, che porterà chi vorrà a esplorare i boschi dei dintorni in compagnia di cani ed esperti truffle hunters. La manifestazione Tartófla Savigno è inserita all'interno di "Tartufesta, la grande festa diffusa dedicata al Tartufo bianco pregiato dei Colli bolognesi".