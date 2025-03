Talento e leadership: quando il successo si tinge di rosa

Ogni anno, Forbes Italia pubblica la lista delle 100 donne di successo, riconoscendo figure femminili che si distinguono per talento, leadership e impatto nei rispettivi settori. La classifica, curata dalla redazione, include imprenditrici, manager, scienziate, sportive e artiste, valutate sulla base di meriti professionali, capacità di innovazione e influenza nel proprio ambito. L’elenco offre uno spaccato del crescente ruolo delle donne nella società contemporanea, valorizzando sia personalità affermate sia talenti emergenti. Tra le protagoniste di quest’anno spicca Marina Marzia Brambilla, prima rettrice dell’Università Statale di Milano. Professoressa di linguistica tedesca, guiderà l’ateneo puntando sulla ricerca, lo sviluppo infrastrutturale e il rafforzamento dei poli di medicina e scienze sociali. Nel settore imprenditoriale si distingue Danila De Stefano, fondatrice e CEO di Unobravo, piattaforma di supporto psicologico online che ha rivoluzionato l’accesso alla salute mentale in Italia. Nata nel 1992 a Napoli, ha trasformato una necessità personale in un servizio che oggi conta oltre 6.000 professionisti e 200.000 pazienti seguiti. Nella ricerca scientifica, Forbes premia Federica Agosta, neurologa del San Raffaele, e Marta Bonaconsa, biologa molecolare di Nanomnia, entrambe riconosciute per il loro impegno innovativo. Nel settore tecnologico, emergono Irene Boni, CEO di Talent Garden, e Barbara Bertelè, innovation manager di ClubDeal, La loro leadership sta guidando l'evoluzione tecnologica e digitale in Italia. L’ambito culturale e creativo vede premiate Cristina Comencini, regista di fama internazionale, e Gabriella Greison, fisica e divulgatrice scientifica, che ha contribuito alla diffusione della cultura scientifica. Infine, nel mondo dello sport, brilla Caterina Banti, velista di successo, che ha portato in alto il nome dell'Italia nelle competizioni internazionali, mentre nel mondo del cinema splendono Lea Gavino, Letizia Toni, Pilar Fogliati e Jasmine Trinca.