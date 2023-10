Spoleto Jazz Festival: leggenda e novità

Imperdibile la nuova stagione di Spoleto Jazz, promossa da Visioninmusica con la direzione artistica di Silvia Alunni, che porta in scena quattro appuntamenti d’eccezione con ospiti di rilievo, offrendo uno sguardo (ed un ascolto) sulla migliore scena del jazz contemporaneo internazionale. Dopo l’inaugurazione del 20 ottobre scorso con Sarah McKenzie, il prossimo appuntamento è fissato al 4 novembre. Sul palco del Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti John Scofield che, insieme al bassista Vicente Archer e al batterista Bill Stewart, accompagnerà gli spettatori in un viaggio musicale che rilegge in chiave moderna le sonorità jazz. La band si esibirà in improvvisazioni con qualche incursione in brani del loro nuovo album Uncle John’s band. Assolutamente fuori dagli schemi gli Stick Men, al Teatro Caio Melisso venerdì 10 novembre: un viaggio musicale tra le varie sfumature del rock con uno stile inimitabile. A chiudere la rassegna sarà, venerdì 17 novembre al Menotti, Tigran Hamasyan che presenterà il suo ultimo album The Call Within con Marc Karapetian al basso e Arthur Hnatek alla batteria. Considerato uno dei più straordinari musicisti della sua generazione, il virtuoso del pianoforte di origine armena spazierà dall’improvvisazione jazz alla musica folkloristica con incursioni nel rock puro.