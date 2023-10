Spezia Parade, tra giocolieri e musicisti: due mesi di divertimento nel centro storico

Grazie al grande lavoro di organizzazione della Compagnia Teatro Scalzo, è iniziata lo scorso luglio la rassegna "Spezia Parade" 2023, uno degli eventi autunnali più prestigiosi in città, che avrà i riflettori puntati su di sé fino alla vigilia di Natale. Musicisti e trampolieri si esibiranno in strada, per un programma che si pone l’obiettivo di coinvolgere tutta la comunità. Protagonista assoluta sarà la Ciaffero Band, con le diverse sfilate di clown musicisti che, partendo da Corso Cavour, arriveranno fino in Piazza Bastione. Già sabato 14 ottobre, la compagnia si è esibita con una piccola rassegna di teatro per bambini in piazza Brin. Dei diversi appuntamenti, alcuni saranno anche dedicati ai più piccoli, che potranno anche partecipare alla grande festa in centro storico, il 31 ottobre, in occasione di Halloween. Da segnalare sul calendario, ci sono anche gli altri due eventi chiave della Compagnia Teatro Scalzo: l’11 novembre con “Famiglia Saltimbanchi”, una parata comprendente giocolieri, acrobati e trampolieri nel quartiere Migliarina, e il 18 novembre con “Globedrum”, uno spettacolo di danze e percussioni di scena a Mazzetta. Dal 2 dicembre, con “Gli Invasati”, la farà poi da padrone il tema natalizio, fino alla conclusione della manifestazione. Per l’8 dicembre si preannuncia suggestiva, tra le altre, la sfilata di costumi bianchi e mantelli luminosi nel centro storico, denominata “Bianche Visioni”. Sabato 16 dicembre ci sarà la Christmas Street Band, mentre per il 17 e il 23 ben due Christmas Street Parade. A chiudere, domenica 24 dicembre dalle 17.30 alle 19.30, l’evento “Babbo abbracciatutti”, una sfilata con il personaggio più amato accompagnato da tantissimi altri protagonisti del Natale.