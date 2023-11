Abbiate cura di lavare il tartufo in acqua tiepida, spazzolandoli a lungo per eliminare il terriccio, quindi grattugiateli. Nel frattempo, in una piccola padella, fate intiepidire l'olio, dopodiché versatevi il tartufo e mescolate finché la salsa sarà omogenea. A fuoco bassissimo, aggiungete uno spicchio d'aglio diviso a metà e schiacciato (se il gusto dell'aglio per voi è troppo forte potete lasciarlo "vestito"). Sciacquate bene le acciughe e privatele delle lische, unitele alla salsa di tartufi e, sempre mescolando, fatele sciogliere completamente. Cuocete la salsa per pochi istanti evitando che raggiunga il bollore. Nel frattempo mettete sul fuoco una pentola con abbondante acqua (non esagerate col sale, la presenza delle acciughe rappresenta già di per se un importante insaporitore); non appena avrà raggiunto il bollore versate gli spaghetti, scolandoli rigorosamente al dente. Mettete la pasta, non troppo scolata, in una zuppiera, conditela con il sugo di tartufo, mescolate bene e servite.