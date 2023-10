Si accendono i motori del 1° Rally Città di Scandicci

Il 4 e 5 novembre prende il via il primo “Rally Città di Scandicci-Colli Fiorentini”: vera novità del 2023 per quanto riguarda le competizioni di questo sport a livello nazionale e soprattutto in Toscana. Scandicci sarà il cuore nevralgico di questa nuova competizione (che vede l’appoggio dell’Automobile Club Firenze), ospitando la partenza in Piazza della Resistenza alle 15:00 di sabato 4 novembre ed anche l’arrivo, previsto per la domenica dalle ore 17,00. Dopo la partenza i concorrenti affronteranno la prima prova speciale la “Anastasia” (Km. 4,710), per due volte, poi il rally si fermerà per riprendere l’indomani: domenica 5 novembre, con la restante parte di sfide. Sfide che saranno sulle “piesse” di Roveta”, “Pulica” e “Botinaccio “. L’arrivo è previsto per le 18:01, sempre a Scandicci in Piazza della resistenza. Il “Rally Città di Scandicci-Colli Fiorentini” rappresenta una grande novità sportiva ma anche una grande novità per il territorio, per questo, fin da subito, la manifestazione ha ricevuto il sostegno sia del Comune di Scandicci che di Lastra a Signa, Montelupo Fiorentino e Montespertoli, il cui proposito è valorizzare il territorio dei Colli fiorentini sfruttando le grandi potenzialità attrattive del motorsport.