Saranno feste dolcissime

Il lievitato proposto da Matteo Dolcemascolo è una garanzia. Ancora una volta selezionato tra i migliori panettoni artigiani testati dal Gambero Rosso, è proposto in tante gustose varietà: dal classico a quello cioccolato e pere, cioccolato e lamponi, frutti di bosco, pistacchio e classico al cioccolato. Immancabile poi anche il pandoro accompagnato dal torrone, il panpepato e le praline al cioccolato. Insomma ce n'è per tutti i gusti, perché a Natale guai a scontentare qualcuno.

Un albero di cioccolato

E se l'albero di Natale fosse di cioccolato? Per Cioccolato Gourmet la risposta è sì! Realizzarlo è semplice, mangiarlo gustosissimo: basta seguire le indicazioni e metterci un pizzico di fantasia. Nella confezione ci sono 4 dischi in cioccolato guarniti con nocciole caramellate alla fragola, arachidi, pistacchio e al cocco da montare sui due elementi che costituiscono il fusto dell’albero. Il risultato è deliziosamente garantito.

Panettone per tutti

Manca veramente poco, ma per la corsa al panettone perfetto non è ancora troppo tardi. E per chi ama la tradizione c'è il lievitato di Cristalli di Zucchero nella versione classica con uvetta e canditi, quello senza canditi e poi le versioni con farciture particolari. Poi interessante la variante salata con erbe, pomodori semi dry, olive taggiasche.

Nuove scoperte

A Natale è anche bello scoprire nuovi sapori, come ad esempio quelli detta tradizione alvitana (in provincia di Frosinone) proposti dalla Pasticceria Macioce tra cui spiccano tra cui i Susamelli, i Mostaccioli e, soprattutto, Il Torrone Ducato di Alvito®. Ovviamente a tutte queste delizie la pasticceria (ormai alla terza generazione) affianca diverse varianti di panettone: novità del 2024 quello al cioccolato bianco e caramello salato.

Eleganza e creatività per brindare

Le feste sono più magiche con un po' di Champagne. E il 2024 porta sulle tavole anche quello di Nicolas Feuillatte, una maison giovane, dinamica e tra le più amate in Francia. Che per le feste lancia Defying Gravity, una collaborazione con l'artista Mika. Al centro di questa partnership esclusiva c’è il celebre Réserve Brut Exclusive, uno champagne dalla freschezza vibrante e dagli aromi intensi.

Viaggio a Napoli

Un viaggio nei sapori, nei profumi e nella tradizione napoletana. Tutto questo è il Natale 2024 di Gran Caffè Gambrinus che per le feste come sempre dà il meglio di sé: accanto a pastiera, panettoni, sfogliatelle e pregiate ceramiche inserisce una combinazione insolita e gustosa con i tipici biscotti alle mandorle, una bottiglia di liquore della gamma Gambrinus e due bicchierini in vetro.