Sciacquate le lenticchie sotto l’acqua corrente. Tritate finemente sia la carota che la cipolla, pulite il sedano eliminando i filamenti. Fate rosolare nell'olio il trito di cipolla e carota e sedano. Unite la polpa o la passata di pomodoro, salate, pepate e aggiungete le lenticchie. Ricoprite le lenticchie con abbondante acqua calda (devono essere completamente ricoperte). Lasciate cuocere le lenticchie con un coperchio e a fuoco dolce per circa 30-40 minuti (il tempo di cottura dipende molto dalla qualità delle lenticchie che avete deciso di utilizzare), mescolando di tanto in tanto e aggiungendo altra acqua calda all'occorrenza. Trascorsi circa 15 minuti, prendete le salsicce e fatele rosolare uniformemente e per qualche minuto in una padella antiaderente (senza utilizzare altri condimenti); unitele, quindi, alle lenticchie e proseguite la cottura. Negli ultimi minuti togliete il coperchio per far addensare il fondo di cottura. Servite le lenticchie con salsiccia in umido ben calde.