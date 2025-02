Ricette Carnevale: bugie croccanti, ravioli dolci e frittelle di miele

Ci spostiamo in Liguria per gustare i Ravioli di Carnevale, il cui impasto croccante, che ricorda quello delle Chiacchiere, racchiude un ripieno cremoso a base di ricotta e frutta candida ma anche confettura di albicocche e fragole e, naturalmente, goloso cioccolato. Fritti o, nella versione più light, al forno, questi dolcetti non possono mancare in un buffet carnevalesco. Chiacchiere o Sfrappole, qualunque sia il nome con cui le conoscete in Liguria sono le immancabili Bugie di Carnevale: tra i dolci più tipici di questo periodo. Croccanti e allo stesso tempo friabili, sottili e ricoperte di zucchero a velo, le bugie non possono assolutamente mancare sulle tavole carnevalesche: esattamente come i coriandoli, le stelle filanti e le maschere, sono un vero e proprio simbolo della festa.

Ravioli di Carnevale

Ingredienti e dosi per la sfoglia:

250 g di zucchero

250 g di mandorle pelate

albume q.b.

acqua di fiori d’arancio

Ingredienti e dosi per il ripieno:

300 g di frutta candita a piacere (cedro, arance, fichi, albicocche…)

scorza di limone non trattata grattugiata

burro a temperatura ambiente q.b.

2 amaretti

pan di spagna

confettura di albicocca o fragole

cioccolato bianco grattugiato

Preparazione dei ravioli

In una terrina versate le mandorle tritate, l'albume, lo zucchero e poca acqua di fiori d’arancio. Su una spianatoia, spolverata di zucchero a velo, lavorate l’impasto e stendetelo con l’aiuto di un mattarello. Dividete in strisce rettangolari.

Per il ripieno, frullate la frutta candita e unite la scorza di limone grattugiata, il burro morbido, gli amaretti e il pan di spagna, lavorando fino a ottenere un composto cremoso.

Preparazione dei ravioli: sulla prima striscia mettete delle palline di ripieno. Coprite con la seconda striscia di sfoglia e, premendo con le dita, sigillate il ripieno. Con la rotella dentellata, formate i vostri ravioli. Friggete in olio bollente, girando da ambo i lati, fino a doratura. Scolateli e asciugateli su carta assorbente. Prima di servire, guarniteli con confettura e cioccolato bianco.

Frittelle di mele

Ingredienti e dosi:

200 g di latte intero

150 g di farina 00

2 uova

8 g di lievito in polvere per dolci

sale fino 1 pizzico

olio di semi q.b.

30 g di zucchero

cannella in polvere q.b.

Preparazione delle frittelle

In una ciotola sbattete le due uova intere, poi aggiungete il latte e il pizzico di sale. Setacciate la farina e il lievito in polvere, mescolando delicatamente fino a ottenere un composto liscio e omogeneo.

Una volta pronta la pastella, fatela riposare qualche minuto. Spremete il succo di un limone per evitare che le fette di mela anneriscano. Sbucciate le mele e privatele del torsolo, quindi tagliatele a fette di circa 5 mm e mettetele da parte.

Versate il succo di limone sulle fette di mela e preparatevi a friggerle: in un tegame grande, portate l'olio di semi a temperatura (circa 170°C). Tuffate le fette di mela nella pastella, ricoprendole accuratamente, e friggetele in olio bollente. Scolate l'olio in eccesso con carta assorbente e cospargete le frittelle con un mix di zucchero e cannella prima di servire.

Bugie

Ingredienti e dosi:

300 g di farina 00

40 g di burro

50 g di zucchero

un uovo intero

un tuorlo

scorza grattugiata di un limone

un cucchiaio di vino bianco

Preparazione delle bugie

Le bugie sono un dolce tipico della tradizione ligure, friabile e goloso, immancabile durante il periodo di Carnevale. Sul piano da lavoro, disponete la farina a fontana, aggiungete il burro ammorbidito, le uova e la scorza di limone grattugiata. Unite lo zucchero e il vino bianco, impastando fino a ottenere un impasto liscio e omogeneo.

Formate un panetto, avvolgetelo in pellicola trasparente e lasciatelo riposare per circa mezz'ora. Trascorso questo tempo, stendete l'impasto con un mattarello, formando una sfoglia sottile.

Tagliate delle striscioline rettangolari con una rotella zigrinata e praticate due tagli al centro. Friggete in abbondante olio bollente, preferibilmente di arachidi. Scolatele e asciugatele bene. Prima di servire, lasciatele raffreddare e cospargetele con abbondante zucchero a velo.