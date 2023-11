Regali per tutti i gusti

Grazie al nuovo kit di costruzione Albero di Natale LEGO® (40573) è possibile creare un accattivante pezzo da esposizione: un vero e proprio albero colorato, adornato con decorazioni e candele, che si può posare su un tappetino ornamentale. Rifinite il vostro albero di mattoncini aggiungendo la stella gialla in cima. Con questo modello 2-in-1 si può scegliere di costruire 1 albero o 2 più piccoli.

Xbox Series X si veste di nero È il nero la tonalità che veste la console più popolare di casa Xbox, stella indiscussa per prestazione e potenza: l’Xbox Series X. La console è perfetta per tutte le generazioni e unisce gamer di ogni tipo, sia gli amanti di titoli sparatutto come Halo, che recentemente ha presentato la quinta stagione e Call of Duty: Modern Warfare III che gli appassionati di avventure come Minecraft o Starfield.

Colleziona Lilo & Stitch Dietro ogni porta c'è una sorpresa in serbo con la Disney Doorables Stitch Collection Peek. Divertitevi con gli 8 personaggi esclusivi tratti dalle storie di Lilo e Stitch: ogni figura è alta circa 4 cm ed è accuratamente decorata, con una posa ispirata alla vita di Stitch alle Hawaii. I più fortunati potrebbero persino trovare una rara figura bonus a sorpresa. Ideali da collezionare e scambiare.

I Wish you were Asha Pop Direttamente dal mondo di Wish, il nuovo film Walt Disney Animation Studios, ecco che Funko presenta questa action figure in vinile di Asha (la brillante sognatrice capace di esprimere un potente desiderio) con Stella (la piccola sfera di sconfinata energia) continuando così la sua produzione di successo delle repliche dei personaggi della Disney.

Il gioco di ruolo da paura Siete amanti del genere Fantasy? Allora "Broken Tales" è il passatempo che fa per voi: questo nuovo gioco di ruolo offre una rilettura oscura delle fiabe classiche, stravolgendo completamente le loro premesse. Si basa sul sistema Monad Echo con i giocatori che interpretano il ruolo di membri dell'enigmatico Ordine: un gruppo segreto al servizio del Papato incaricato di investigare su eventi e minacce al di là dell'umana comprensione.

Dolci sonni con Minou Pigiama della linea Gli Aristogatti© di Yamamay, in collaborazione con Disney©. Ispirato all’amato film animato, questa linea ne riporta la tenerezza dei piccoli gatti protagonisti. Il capo, in ciniglia stampata, è realizzato in tinta unita bianca, si compone di maglia e pantalone che presentano disegni della gattina Minou stampati su entrambi i lati.