IL PRATICO E COMODO PIGIAMA Di pigiama non se ne hanno mai abbastanza e l’arrivo di uno nuovo mette proprio di buon umore. Un regalo assai gradito e apprezzato. L’idea alternativa è la vestaglia da camera per piacevoli colazioni in cui sarete menzionati con affetto. Spettacolare quella di Victoria’s Secrets con schiena scoperta che porta questo elegante capo a un nuovo livello di sensualità. In raso, con romantici dettagli.

L’INTRAMONTABILE ROSSO L'intimo rosso rientra a pieno titolo tra le tradizioni del Natale. Regalare lingerie di questo colore significa veicolare un messaggio di leggerezza e passione. Il regalo perfetto per donna, uomo, bambini. Audaci i body proposti da Hunkemoller. Con papillon removibile il boxer di Intimissimi. Per i più piccoli molto carine le proposte Jadea. Il consiglio in più: è appagante, e di buon auspicio, regalare intimo rosso ma è anche bello regalarselo.

L'ELEGANZA DEL CHEMISE Scegliere una chemise come regalo di lingerie equivale a regalare un diamante come gioiello. L’eleganza e la raffinatezza sprigionate lasciano senza fiato, come quelle Lascana che sono morbide, comode e incredibilmente seducenti. Consigliata per chi vuole stupire. Il trend attuale vede l’uso della lingerie da notte in chiave daywear, quindi il regalo potrebbe trasformarsi in un outfit da giorno.

L’EVERGREEN Chi regala collant va sul sicuro: sono il must have della stagione fredda. Quelli più alla moda sono i modelli Calzedonia proposti e selezionati dalla top model Kendall Jenner, che adora abbinare le calze con una minigonna e dolcevita. Nere, a pois, con strass, sono iper femminili ed elevano qualsiasi tipo di outfit rendendolo decisamente più chic.

COME GIOIELLI Sono l’alternativa del reggiseno per un look glamour e audace. I copricapezzoli firmati Yamamay sono in raso e sono impreziositi dal sofisticato fiocco e dal dettaglio della perla che donano un aspetto strepitoso.

INTRIGANTE E SENSUALE PIZZO Regalare lingerie a Natale denota un’attenzione particolare alla persona destinataria del dono: un’esperienza di lusso e di passione. Se il regalo è per una donna raffinata, l’ideale è un completo intimo in pizzo, bello da vedere e da indossare. Come il completo Yamamay con reggicalze e sensuali ricami bordeaux (il colore più glamour del momento).