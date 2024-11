Regalare esperienze

LA GRANDE MINA Lontana dalle scene, ma mai dalla musica e soprattutto sempre in cerca di novità che la rimettano in contato con i suoi fan con canzoni sempre nuove, che viaggiano nel e con il tempo, e facciano apprezzare la rara qualità. Con “Gassa d’amante”, Mina gioca con i generi e gli stili musicali e continua a ricordarci fino a che punto il talento e la libertà siano importanti per affermare la nostra identità. Un nuovo disco di canzoni inedite, anche in formato MC.

LUCA CARBONI INEDITO Fino al 9 febbraio 2025, a Museo internazionale e biblioteca della musica di Bologna, “Rio Ari O – LUCA CARBONI. 40 ANNI TRA MUSICA E ARTE”, una mostra che racconta il volto inedito del cantante e artista bolognese, per l’anniversario del primo disco “Intanto Dustin Hoffman non sbaglia un film”. Un regalo perfetto per celebrare la sinergia tra musica e arte visiva.

TATÀ DI VALÉRIE PERRIN Dall’autrice di “Cambiare l’acqua ai fiori”, che ha avuto un successo internazionale di grande rilievo, il nuovo romanzo di Perrin trascina il lettore in un intreccio di storie, personaggi e colpi di scena raccontati nel suo stile fatto di ironia, delicatezza e profondità, mettendo a nudo le troppe ipocrisie del nostro tempo.

ELOGIO DELL’IGNORANZA E DELL’ERRORE Prendendo spunto da aneddoti tratti da vari ambiti, pensatori come Machiavelli, Montaigne, o sportivi come Bruce Lee, Federer, Gianrico Carofiglio ci racconta la gioia dell’ignoranza consapevole e le fenomenali opportunità che nascono dal riconoscere i nostri errori. Una riflessione inattesa su due parole che non godono di buona fama…

HARLEQUIN DI LADY GAGA Ispirato all’iconico personaggio di Harley Quinn, interpretato da Lady Gaga in “Joker: Folie à Deux”, un’opera unica co-prodotta da Gaga e Michael Polansky. Un mix di generi che spaziano dal jazz al punk, dal funk al blues, catturando l’essenza caotica e vibrante del personaggio. Insieme a Benjamin Rice, Gaga ha creato un viaggio sonoro profondo, che ne riflette perfettamente la complessità.

ANDY WARHOL A Palazzo Attems Petzenstein di Gorizia, dal 20 dicembre al 4 maggio, “Andy Warhol. Beyond Borders”, la mostra che celebra l’estro artistico di uno dei maggiori protagonisti della Pop Art e arricchisce il programma di “GO!2025”, Gorizia Capitale europea della Cultura. Un’idea regalo per gli appassionati davvero inaspettata…