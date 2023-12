Regalare emozioni a Natale: grandi ritorni e passate glorie

LETTURE ORIGINALI

Accostata a Michel Houellebecq per il suo stile provocatorio, Maria Pourchet arriva finalmente anche in Italia con “Fuoco” una storia di passione, travolgente e distruttiva, raccontata con voce originalissima. Un romanzo che ha scosso la critica europea e che è entrato in lizza per i maggiori premi letterari francesi, tra cui il Goncourt nel 2021.

INVITO ALLA LETTURA

Per insegnare ai più piccoli il piacere della lettura, Le Favolose Favole di Esopo di Elena Salmistraro è un ottimo inizio. Un volume che affianca l’illustrazione d’autore a un testo semplice, pensato per avvicinare il pubblico dei più giovani alle celebri favole di Esopo. Le dieci fiabe selezionate per il loro contenuto educativo e divertente per insegnare a riconoscere vizi e le virtù della natura umana.

INSTANCABILE BAGLIONI

Dopo lo straordinario successo dei 15 maxi-eventi che hanno emozionato e appassionato il pubblico accorso nei grandi spazi outdoor delle città italiane a vedere Rock-Opera-Show “aTUTTOCUORE” di Claudio Baglioni a cui si aggiungono nel 2024, altri nuovi imperdibili appuntamenti nelle arene indoor. Il debutto sarà il 18 gennaio alla Vitrifrigo Arena di Pesaro, per poi proseguire con Milano, Torino, Padova, Bologna, Firenze e molte altre città.

THE KILLERS - BEST OF

Con 20 anni di carriera alle spalle, i The Killers regalano ai loro fan un disco, "Rebel Diamonds", che contiene 20 brani con le grandi grandi hit della band tra cui "Mr. Brightside", "When You Were Young", "All These Things That I've Done", "Human", "Read My Mind" e "Your Side of Town". Un best of imperdibile di una delle band più importanti del rock 'n' roll degli ultimi decenni.

FOREVER VASCO

Il “Supervissuto”, versione box 4LP colorati, è il regalo perfetto per i veri fan del Blasco. La colonna sonora ufficiale dell’omonima docu-serie Netflix, in versione esclusiva stampata su 4LP colorati in vinile, confezionati in doppio Gatefold e Slipcase. “Gli Sbagli che fai” è la canzone inedita scritta per la sigla della docu-serie nella quale, per la prima volta, Vasco si racconta in prima persona.

VIRNA LISI, L’ANTIDIVA

Dal 16 dicembre al 5 maggio 2024, a Palazzo Bisaccioni di Jesi, l’esposizione “Virna Lisi. Diva e Antidiva”, vuole rendere omaggio alla grande attrice italiana cresciuta a Jesi prima di trasferirsi a Roma. La mostra ricostruisce la sua carriera, restituendo al pubblico anche la dimensione privata e familiare, attraverso i ricordi e gli oggetti di una vita.