Quante sorprese sotto l'albero

NO AL FREDDO, SÌ AL COMFORT La giacca da sci isolante Brilliant Salomon, realizzata con l'86% di tessuto esterno riciclato e con un trattamento idrorepellente privo di PFC, è irresistibilmente confortevole e offre protezione contro il maltempo grazie all’isolamento PrimaLoft Black. Il tessuto traspirante 20K/20K è rivestito con un trattamento DWR privo di PFC per tenere lontani acqua e neve. L'isolamento PrimaLoft Black Eco da 100g trattiene il calore, poi la tessitura a 4 vie permette una vestibilità assolutamente unica.

EFFICIENZA E RESISTENZA Il Fenix 8 di Garmin è la nuova generazione di smartwatch adatta per monitorare i parametri del proprio corpo in qualsiasi momento della giornata o tipo differente di allenamento. Tra le novità ci sono un rivestimento e a un’impermeabilità migliorati, un set di funzioni per gli allenamenti di forza specifici e la sezione dedicata alle immersioni (con sensori di orientamento integrati). Inoltre, la versione Solar con display always-on garantisce fino a 48 giorni di autonomia.

TUTTO NEL BORSONE L’Aeris Padel Bag di Macron, realizzata in poliestere resistente, è una borsa pensata per organizzare al meglio la propria attrezzatura da gioco. I dettagli olografici aggiungono un tocco distintivo e moderno. Le cinghie regolabili e il pannello posteriore imbottito garantiscono un trasporto comodo e pratico, riducendo lo sforzo: un'alleata ideale per affrontare ogni sfida sul campo con stile e funzionalità.

ESPERIENZA UNICA Il voucher di Slow Drive, azienda specializzata nel noleggio di auto d’epoca senza conducente, è il regalo perfetto per gli appassionati. Col buono, infatti, si potrà viaggiare a bordo di auto come l’Alfa Romeo Giulietta o la Duetto spider, il tutto su suggestivi percorsi che sono illustrati nell’elegante box da mettere sotto l’albero. Tanti gli itinerari da ogni parte d’Italia: il Lago di Garda o di Como, Firenze, Siena o la bellissima Costiera Amalfitana.

IN CAMPO CON STILE Le Adidas X David Beckham Predator 24 nascono per celebrare il 30° anniversario delle Predator, sulle quali per la prima volta appare il mitico Trifoglio. Il modello presenta una tomaia prevalentemente bianca insieme a dettagli premium nell'iconica tonalità blu. Gli elementi in gomma solitamente presenti sulla linguetta delle Predator 24 sono stati sostituiti con pelle Fusionskin e includono un Trifoglio ricamato, mentre sul retro è apposta la firma Adidas X David Beckham.

CONCENTRAZIONE UNICA Il modello Nike Athena è un omaggio all'asimmetria e all'espressività, con un effetto specchiato che va dalla lente all'asta, impreziosito dalla grafica Electric Pack di Nike. Con punti d'unione a ultrasuoni senza viti e aste in acciaio inossidabile, la montatura è leggera e le lenti sono più avanzate per evitare il contatto con le ciglia. Presentato in un look futuristico, il modello nasce appositamente per le competizioni e per aiutare gli atleti a raggiungere la massima concentrazione.