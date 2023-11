Quante sorprese per i più piccoli

Un laptop very Spidey Dotato di un simpatico schermo dai grandi LED luminosi, Spidey Laptop è ideale per far scoprire ai bambini l'alfabeto e i suoni delle lettere, farli avvicinare alla lettura scoprendo lettera per lettera le prime parole. Sarà possibile imparare le melodie più famose, rispondere alle domande e giocare allenando la destrezza e la memoria, per un totale di 13 attività di gioco, sia in Italiano che in Inglese.

l calendario dell’Avvento C'è chi aspetta il 1° dicembre solo per sapere cosa c’è dentro la prima casella del calendario dell’Avvento. Per far felici i più piccoli, Flying Tiger consiglia il suo speciale calendario con 24 regali all’interno: un mix di giochi, giocattoli e gadget per un divertimento senza fine, mentre per i più originali c'è il simpatico calendario dell'Avvento con gomme da cancellare, di tutte le forme e fantasie.

Una vera Super raccolta 360 pagine che comprendono le storie più iconiche targate Marvel: racconti brevi, adatti anche alle prime letture, per celebrare la magia di personaggi senza tempo che nell’immaginario collettivo sono più vivi che mai. Protagonisti i 12 eroi dell’universo Marvel: da Spider-Man a Miles Morales, da Mrs Marvel a Thor, da Ant-Man a Captain America, da Capitan Marvel a Iron -Man, da Hulk a Black Panther, dai Guardiani della Galassia a Vedova Nera.

Per serate a tutta musica! Hitster - Yas Games è il Party Games Musicale che promette di trasformare ogni serata in una vera e propria festa. Più di 300 successi italiani e internazionali che hanno fatto la storia della musica. Basta scegliere una carta e scansionare il QR code con l'app gratuita ed ecco che si aprirà Spotify (Free o Premium) e la musica comincerà a suonare!

Architetti per gioco Non un semplice gioco di posizionamento tessere, con Akropolis, Ghenos Games, i giocatori possono calarsi nei panni di abili architetti della Magna Grecia, progettando templi, mercati, giardini e caserme e, così facendo, aumentare il prestigio della propria città. Divertitevi a costruire i diversi edifici con attenzione, utilizzando con saggezza la preziosa pietra, solo così arriverete alla vittoria.

Il mio amico Furby Un peluche che è anche un amico speciale: si chiama Furby questo incredibile giocattolo interattivo per bambini e bambine che si muove, parla, canta, si illumina e risponde alle frasi. Basta premere la gemma a forma di cuore e dire "Ehi Furby!" per scoprire tutto quello che può fare questo peluche interattivo. Furby è un regalo perfetto per tutti.