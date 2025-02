Quando l'amore è chic

lo stile anche ai piedi Stupire il proprio lui nel giorno in cui si celebra l'amore deve essere più che un desiderio. E i modi per farlo seguendo le tendenze del momento non mancano, dalla testa fino ai piedi. Come dimostrano le proposte di Frau: dai modelli più sportivi e casual fino a quelli più eleganti, come il più classico dei mocassini, un modello che non conosce tempo.

il regalo chic e sostenibile Celebrare il giorno dell'amore con stile è possibile. Parola di Malo Cashmere che con Candies presenta una nuova linea di maglieria composta da cardigan e maglie girocollo in cashmere, caratterizzata da vivaci righe e realizzata con un occhio di riguardo alla sostenibilità. In più ogni capo, inoltre, è frutto di uno studio attento sui colori e sui loro abbinamenti.

per un look... total La festa più romantica dell'anno è alle porte e un regalo elegante e raffinato è l'idea giusta per far felice l'uomo che ama la moda. Per l'occasione Ludovica Mascheroni propone dei total look coordinati ricercati e sofisticati che esaltano la bellezza e la personalità di chi li indossa. Come il cappotto lungo doppiopetto foderato in cashmere, cravatta in cashmere e seta, camicia in mussola di seta e mocassino in suede con suola in cuoio. Tutto in bianco e beige.

un pensiero con affetto L'amore va celebrato in ogni sua forma. Octobre lo sa e presenta una selezione di idee regalo pensate con attenzione. La capsule collection Amour Club è composta da T-shirt, calzini con cuori, raffinati accessori (come cappelli o mutande) in pelle o morbidi maglioni. Un modo semplice per dirlo... con amore.

i dettagli che fanno la differenza Il 14 febbraio rappresenta da sempre un inno all'amore, ma è anche un'occasione per fare un regalo speciale e alla moda per lui. E per la serie i dettagli fanno la differenza ecco gli occhiali da vista Aru Eyewear Eden, collezione Natoorì, colore verde. Un accessorio che dona un tocco di classe all'uomo moderno che ama curare il suo look e stupire l'anima gemella.

il tempo del vero amore Si chiama The Shapes of Love l'iniziativa scelta da Baume & Mercier per San Valentino. Questo concept - accompagnato da un elegante nastro simbolo del fluire dell’amore e della precisione della forma - valorizza tre collezioni della Maison: Clifton, Riviera ed Hampton. Clifton (in foto), modello classico e moderno, si distingue per i suoi dettagli curati, dimensioni ideali e la raffinatezza discreta di una cassa rotonda.