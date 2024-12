Quando il regalo si fa… culturale

IL MONDO DI ALIAS Regalare o ricevere un biglietto per “ALIS New World” e “ALIS Theatre”, in giro, in parallelo, per i palazzetti d’Italia fino alla metà di gennaio, è sicuramente un’idea perfetta per chi ama il magico mondo degli artisti acrobati, giocolieri, aerialisti e non solo. Oltre 20 Top Performers, in gran parte provenienti dal Cirque du Soleil, si esibiscono in numeri mozzafiato, con coreografie, musiche, scenografie e luci che rendono l’atmosfera unica.

NUOVI CONCERTI DI MIKA Il regalo per gli amanti dell’estate? Un bel concerto di Mika, che tornerà a esibirsi in Italia il 19 luglio all’Arena Santa Giuliana di Perugia nel prestigioso Umbria Jazz Festival, il 20 luglio nella magica cornice dei Laghi di Fusine a Tarvisio al No Borders Music Festival e il 22 luglio nel suggestivo contesto del Castello Carrarese dell’Este Music Festval (Padova). Meglio pensarci prima…

COME L’ARANCIO AMARO Partendo da una storia vera, Filomena Palminteri esordisce con un romanzo maturo e travolgente, con tre protagoniste straordinarie a fronteggiare la sfida più grande: trovare il senso del proprio essere donne in un mondo che vorrebbe scegliere al posto loro. E per ciascuna di loro, la vita ha in serbo prove durissime ma anche la forza di un amore più grande del giudizio degli uomini. Senza tempo.

I CLASSICI PER I GIOVANI Per i più giovani, la collana “Classici in scena”, dedicata ai grandi capolavori della letteratura, accoglie il romanzo per eccellenza “I promessi sposi” di Alessandro Manzoni. Un cofanetto, con versione integrale, arricchita da suggestive illustrazioni e accompagnato da un teatrino di carta tridimensionale con alcuni dei momenti chiave della vicenda di Renzo e Lucia.

andrea Bocelli e i suoi duetti L’artista celebra il suo 30° anniversario come icona globale con il nuovo album Duets – 30th Anniversary, con nomi del calibro di Ed Sheeran, Céline Dion, Sarah Brightman, Dua Lipa, oltre a nuove collaborazioni di superstar come Shania Twain, Gwen Stefani, Luciano Pavarotti. In edizione deluxe, libro rilegato in custodia con filo di seta in formato DVD, doppio CD, 32 brani tra cui dieci registrazioni inedite.

capodanno con brignano L’attore festeggia, al Teatro Sistina di Roma, con un doppio appuntamento speciale: il 31 dicembre e il 1° gennaio, per salutare il 2024 e accogliere il 2025. Per l’occasione toglierà i panni de “I 7 Re di Roma” e rimetterà quelli, a lui sempre congeniali, dello showman a tutto tondo con uno spettacolo unico tra divertimento e spensieratezza.