Quando il regalo è davvero goloso

Il Pugliettone è la scelta giusta La creatività in cucina non può mancare. E non manca di certo a Eustachio Sapone, pastry chef della Dolceria Sapone di Acquaviva delle Fonti (Bari), che anche per le festività del 2023 ha creato una linea di 15 varianti di panettone. Ma è ovviamente il Pugliettone il fiore all’occhiello, si tratta di un panettone venduto all’interno di una lanterna di terracotta bianca, e la ricetta prevede: fichi dottati del Salento, limoni del Gargano, le essenze aromatiche della Murgia barese, le bucce d’arancia del tarantino e la tipica glassa alle mandorle di Toritto.

il cocktail perfetto per le prossime feste Per sorprendere tutti in vista dell'ormai prossimo brindisi di Natale c'è il Gin Tabar Bergamotto, una vera esplosione di freschezza con tutta la vivacità del sapore naturale del bergamotto. A tal punto che Manuel Circelli, Bar Manager del Cala Romeo di Cesenatico lo ha utilizzato per il suo Smash Basil Fizz con Gin Tabar Bergamotto, un cocktail - aromatico, fresco e profumato - realizzato con succo di limone, zucchero, basilico e ovviamente una dose di gin.

in alto i calici C'è tanta (bella) Italia nel Malfy Originale, il Dry Gin Italiano dal gusto morbido, fragrante e agrumato. Ovviamente le botaniche, ben nove e tutte rigorosamente del nostro territorio, ma anche il desgin della bottiglia, che richiama l’acqua cristallina delle Alpi utilizzata durante il processo di distillazione. Ideale da bere liscio o in miscelazione (a seconda dei gusti), rappresenta il pensiero perfetto per tutti i gin lover.

Il whisky per veri intenditori Un regalo speciale per veri intenditori. Perché questa volta Ardbeg ha puntato in alto con una nuova Limited Edition riservata al Committee, Ardbeg Anamorphic realizzata grazie a un processo sperimentale ed estremo di trattamento delle botti. Il risultato è un single malt che si muove tra quattro dimensioni chiave: il dolce, l'affumicato, l'erbaceo e lo speziato. Il tutto accompagnato da una confezione accattivante ricca di significative illustrazioni.

Un Natale di cioccolato Aria di Natale, profumo e sapore di cioccolata. È sicuramente questa l'atmosfera che si vive nella Fabbrica di Cioccolato Gay-Odin a Napoli dove il cioccolato è protagonista di ogni ricetta anche per questo Natale. Si va dal Panettone Foresta al latte o extra fondente o quello ricoperto da una colata di cioccolato, al Panettone Gocce e Crema Foresta o al Pandoro con Gocce di Cioccolato. Da non dimenticare, il Liquore al Cioccolato Gay, il celebre Tronchetto di Cioccolato Foresta e i golosi nudi, circa 40 diversi cioccolatini per ogni gusto.

Il regalo che non può mancare E che Natale sarebbe senza il panettone? E regalarlo è sempre cosa buona e giusta perché è forse il miglior modo per festeggiare insieme. La pensano così da IYO Group dove per il Natale 2023 hanno realizzato un panettone classico con albicocche candite e yuzu. «Sarà un panettone tutto nuovo – spiega Luca De Santi, Head Pastry Chef del gruppo – perché vogliamo sempre fare delle sorprese ai nostri ospiti, anche se la volontà è quella di non stravolgere il classico». Non resta che assaggiare.