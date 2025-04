Primi piatti per il pranzo di Pasqua: pasta regina delle Feste

Il pranzo pasquale nel Bel Paese è un trionfo di profumi e sapori ma, ahinoi, anche di tante calorie; per una festa così importante la dieta è proprio l’ultimo dei pensieri: la tavola va onorata e, in occasione del pranzo di Pasqua, la parola d'ordine è: mangiare con gusto! Oltre alle classiche frittate, focacce e torte salate a farla da padrona, sulle tavole di Pasqua, è sicuramente la pasta: che si tratti di quella fresca o di timballi, di tortelli o delle sempre immancabili classiche lasagne, ogni primo che veda la pasta regina è il benvenuto sulle nostre della tavole: noi vi proponiamo i sempre amatissimi pici all'aglione, gli strangozzi alla spoletina e gli stracci alla pecorara: una particolarissima pasta al forno, tipica delle Marche, che non mancherà di stupire i vostri commensali.

Pici senesi all'aglione

INGREDIENTI E DOSI

Per l’impasto

500 g di pici

4 spicchi di aglione (uno a persona)

800 g di pomodori pelati

60 g di olio evo

Mezzo peperoncino

Sale q.b.

q.b.pepe nero

Pelate gli spicchi d’aglione, privateli dell’anima e tagliateli a fettine molto sottili. In un capiente tegame mettete abbondante olio, poi unite l’aglione, il peperoncino e fate cuocere il tutto a fuoco bassissimo per almeno 15 minuti o fino a che l'aglio risulterà talmente morbido da sfaldarsi, assumendo la consistenza di una crema. Fate attenzione a che l'aglione non prenda colore: onde evitare ciò, all'occorrenza, aggiungete un pochino di acqua. Una volta pronto unite i pomodori pelati tagliati, aggiustate di sale, di pepe e cuocete sempre a fuoco dolce per un'altra mezz'ora. Nel frattempo, in una pentola in cui avrete portato a ebollizione abbondante acqua salata, cuocete i pici, ricordate che la cottura di questo tipo di pasta secca è abbastanza lunga: serviranno non meno di 25 minuti (regolatevi secondo le indicazioni sulla confezione). Scolate i pici al dente nel sugo di condimento e mescolate accuratamente; prima di impiattare aggiungete il pepe nero, serviteli i pici ben caldi.

Strangozzi alla spoletina

INGREDIENTI E DOSI

Per la pasta

125 g di farina 00

125 g di semola di grano duro rimacinata

130 g di acqua fredda

1 cucchiaio di olio extra vergine d’oliva

Per il sugo

600 g di pomodori pelati maturi

4 cucchiai di olio extra vergine d’oliva

2 spicchi di aglio

Prezzemolo q.b.

Sale q.b.

Peperoncino q,b.

Per la pasta: in una spianatoia versate la farina 00 e la farina di semola, aggiungete l’acqua e impastate amalgamando tutti gli ingredienti; unite quindi l’olio e continuate a lavorare fino a ottenere un composto liscio e morbido che lascerete riposare per 10-15 minuti, affinché diventi ben elastico. Nel frattempo preparate il sugo: prendete i pomodori e tagliateli in quarti. In una padella fate rosolare 2 spicchi di aglio con 4 cucchiai di olio Evo; appena l'aglio sarà imbiondito toglietelo, aggiungete i pomodori e il sale. Cuoceteli per circa 30 minuti a fuoco dolce, fino a ottenere una consistenza piuttosto densa. Nel frattempo preparate gli strangozzi: su un piano leggermente infarinato stendete una sfoglia dello spessore di 2 mm, infarinatela in superficie e arrotolatela su se stessa. Tagliate il rotolo a strisce di circa 1 cm che aprirete e separerete. Infarinate leggermente gli strangozzi e cuoceteli in acqua bollente per pochi minuti, scolateli al dente e uniteli al sugo.

Stracci alla pecorara

INGREDIENTI E DOSI

Per l’impasto

400 g di Fettuccine

500 ml di besciamella

375 g di mozzarella

200 g di piselli

Funghi champignon q.b.

200 g di prosciutto cotto

Sale

Olio extravergine di oliva

Per prima cosa fate bollire abbondante acqua per cuocere le fettuccine. Nel frattempo pulite bene i funghi e tagliateli a pezzetti, quindi, fateli cuocere con un po’ di olio e un spicchio di aglio in una pentola e, a metà cottura, sfumate con un po’ di vino bianco. Cuocete i piselli lessandoli in acqua in cui avrete aggiunto un po’ di cipolla. Tritate finemente la mozzarella insieme al prosciutto cotto e mettete il tutto in una ciotola capiente, infine condite con sale e olio extravergine di oliva. A questo punto preparate la besciamella. Cuocete le fettuccine in acqua bollente salata per 3/4 minuti, scolatele al dente e fatele raffreddare sotto l’acqua corrente (fermando così la cottura).Versatele nella ciotola con il condimento e mescolate bene. A questo punto oliate una teglia da forno e versateci gli Stracci alla Pecorara, ricoprite con la besciamella e una bella manciata di parmigiano grattugiato. Cuocete per 30/40 minuti in forno caldo a 180 gradi.