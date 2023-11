Preparare la casa alle festività

CHRISTMAS FEELING Bross interpreta la tonalità delle feste con le sue collezioni di sedute, lounge e divanetti dai tessuti caldi e legno laccato che rivisita il classico coffee table. La serie WAM, disegnata da Marco Zito, comprende anche panche, pouf, una poltrona, un divanetto e la seduta bergère, il cui poggiatesta è elemento funzionale e decorativo allo stesso tempo, permettendo accostamenti cromatici e materici personalizzati nella scelta dei rivestimenti.

PROFUMI NELL’ARIA Per le festività natalizie, la casa di profumi d’arte Filippo Sorcinelli arricchisce la collezione dedicata alla casa e presenta “scented life collection”, home diffusers da 500ml e home spray da 100ml. Sette nuove fragranze ispirate ai viaggi e alla vita personale del suo creatore e ai successi ottenuti da alcune fragranze già sviluppate come extrait de parfum. Evocative nelle note e nei nomi…

CALDE ATMoSFERE Non una semplice lampada da terra, ma la congiunzione inscindibile tra il pianeta e il suo prezioso satellite. Terra&Luna, di OLEV, è formata da due sfere in vetro soffiato, che emettono una luce rilassante grazie alla lavorazione dalla trama incrociata in rilievo realizzata con la tecnica Balloton che ricorda il raffinato ordito di un tessuto imbottito.

COCCOLA AVVOLGENTE Per scaldarsi nelle giornate più fredde, un’idea regalo che è anche un elegante complemento d’arredo. Il plaid in lana merino della collezione Lux Merino di Ferò, è rifinito da sottili frange sui lati corti, realizzato in 100% lana vergine ed è arricchito da delicati dettagli che ne impreziosiscono la trama, grazie a sottili righe diagonali che si abbinano armoniosamente con il disegno jacquard.

ARREDARE OSANDO Un frutto insolito per i mesi estivi, ma questa scultura in resina, di ADM Home Decoration, è un regalo perfetto per sottolineare l’unicità di chi la riceve, in tinta natalizia, valorizzando gli spazi o creando contrasti cromatici eleganti e moderni, specialmente se organizzata in più pezzi dello stesso colore, o in colorazioni differenti. È corredata di certificato di artigianalità.

LA LUCE DEGLI ANGELI Passione e cura dei particolari sono i valori che da sempre ispirano Andrea Fontebasso 1760, specializzato nella produzione di porcellane e complementi d’arredo, che per questo Natale propone “Crystal e Glitter”, due serie di home decoration luminose composte da statuine a forma di angelo di varie forme e dimensioni, per far risplendere ogni stanza.