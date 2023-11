Rosmarino, aglio e vino bianco sono gli ingredienti alla base del potacchio marchigiano: una delle ricette più antiche della tradizione regionale. Il nome potacchio deriva dal francese "potage" e vuol dire cuocere insieme carne e verdura in un "pot": un vaso di coccio. Iniziate la preparazione del pollo al potacchio tagliando la carne a pezzi (lasciate la pelle), quindi, scaldate l'olio in una casseruola o in un recipiente di coccio (in alternativa va bene anche una padella in alluminio o in ghisa), aggiungete il cipollotto a fettine e, non appena diventerà trasparente, aggiungete l'aglio e fatelo dorare. Unite i pezzi di pollo poi salate, pepate e lasciate rosolare per alcuni minuti a fuoco alto, fino a doratura, infine, sfumate con il vino bianco e mescolate. Aggiungete poi il pomodoro e il rosamarino e cuocete a fuoco lento e con il coperchio per circa 45 minuti, mescolando di tanto in tanto. Una volta pronto servite il vostro pollo in potacchio tiepido e con il sughetto di cottura.