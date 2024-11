Per un Natale super tecnologico

Intrattenimento al top

OPPO A80 5G è il nuovo smartphone della serie A; questo device vanta una struttura Damage-Proof Armour Body a 360°, che lo rende resistente a cadute e urti (può sopportare l’impatto di un autobus di 11 tonnellate senza subire danni). Inoltre, grazie alla tecnologia Splash Touch, lo si può utilizzare anche con le mani bagnate. Due le originali colorazioni disponibili: Moonlight Purple e Starry Black.

Il meglio per l'ascolto

Dotate di equalizzatore grafico a sei bande, le OnePlus Buds Pro 3 consentono di ottenere un controllo senza precedenti sulla qualità del suono durante l'ascolto di musica, podcast o giochi. Le sei frequenze dell'EQ delle OnePlus Buds Pro 3 sono: 62Hz, 250Hz, 1kHz, 4kHz, 8kHz e 16kHz. Le OnePlus Buds Pro 3 permettono di salvare diverse impostazioni EQ personalizzate, dando la possibilità di creare profili specifici per vari generi musicali e non solo.

Il laptop leggero e sottile

Con ampio schermo e corpo leggero (il peso è di 1,72 kg e lo spessore di 17 mm), Huawei MateBook D 16 permette a tutti di creare, studiare e lavorare al top. Grazie al processore Intel® Core™ i5 e i9 ad alte prestazioni è possibile gestire facilmente attività multitasking come programmazione, illustrazioni e video editing, da potenziare ulteriormente con la Modalità Prestazioni e Super Turbo.

Per foto uniche

e irripetibili La INSTAX MINI 99 di Fujifilm con la sua elegante finitura nera opaca è una fotocamera istantanea e analogica, perfetta per chi vuole personalizzare i propri scatti. È dotata di una ghiera con effetto colore, Color Effect Dial, che consente sei effetti: Faded Green, Warm Tone, Light Blue, Soft Magenta, Sepia e Light Leak, con cui è possibile personalizzare o addirittura creare un’immagine unica.

Musica e Tv, tutto in uno!

Audio Pro C20 è un elegante diffusore progettato per l'ascolto di musica e TV, che può avvenire in molti modi diversi: tramite streaming audio da smartphone, PC o Mac, o con Apple Airplay 2, Google Cast, Audio Pro Multiroom e Bluetooth, TIDAL Connect o Spotify Connect. Grazie a un ingresso dedicato, è possibile connettere anche vecchi apparecchi.

Facili da usare, semplici da trovare

Una durata della batteria fino a 500 giorni (il 40% in più in modalità risparmio energetico), certificazione IP67 per la protezione da acqua e polvere e funzioni Naviga e Cerca nelle vicinanze per una localizzazione intuitiva, con Galaxy SmartTag2 avrete a portata di mano un metodo semplice e sicuro per localizzare sempre quello a cui tenete di più.