Passione, stile ed eleganza

dichiarazione d'amore La borsa è come una dichiarazione d'amore. È così che il brand spagnolo Anekke intende la sua collezione Olé per il San Valentino 2025 caratterizzata da evidenti richiami passionali. Cuori, stampe, calde pennellate in tutte le nuances del rosso. Il regalo ideale (ma anche molto pratico) per chi ama look straripanti di passione, allegria e glamour.

eleganza raffinata Esiste il regalo perfetto per la donna che ama curare ogni dettaglio del proprio outfit, e una delle prove è firmata Ludovica Mascheroni. Che per la festa più romantica dell'anno lancia dei total look coordinati, perfetti esempi di eleganza raffinata. Tra le proposte il look grey: cappotto in double di cashmere, pantalone slim in lana vergine e mocassino in suede con suola in cuoio.

un cuore scintillante Che San Valentino sarebbe senza un regalo scintillante? La risposta di Breil si chiama Candy, una collezione di gioielli dove l’iconica figura del cuore viene reinterpretata con un design esclusivo e contemporaneo. Realizzati in acciaio o con pietre colorate, i cuori appaiono sfaccettati e tridimensionali e animano sia bracciali che collane. Completano la linea Candy gli orecchini stud in acciaio e acciaio IP gold.

passione sport Ci sono tanti modi per lasciare il segno nel giorno di San Valentino. Per stupire le amanti del fitness e del look sportivo c'è solo l'imbarazzo della scelta, basta guardare soltanto le proposte di JD Sports: dalle scarpe in varie tonalità di rosa fino a tute adidas, EA7 o alla maglia da training Nike Pro red. Tutte idee pensate per stupire la propria lei nel giorno più passionale dell'anno.

sensualità e romanticismo Nella giornata dell'amore deve esserci spazio anche per sensualità e romanticismo. Che nel caso di Ysabel Mora si traducono in una collezione underwear che celebra la bellezza di ogni corpo. Questa linea – in rosso, nero e rosa – è composta da reggiseni, slip, body e sottovesti con giochi di trasparenze, scollature e ricami in pizzo. Un perfetto e delicato equilibrio tra sensualità e romanticismo.

una perla è per sempre Eleganza e raffinatezza vanno spesso a braccetto con l'universo femminile. Esistono poi accessori in grado di esaltare queste caratteristiche, ne sono un esempio le proposte di Alena Ettea che mette al centro di tutto la perla. In particolare nel suo nuovo anello e negli orecchini gemelli Swan, due capolavori "tempestati" di cristalli scintillanti e una perla raffinata.