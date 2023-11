Un consiglio: prima di iniziare a preparare i passatelli dedicatevi per tempo al brodo, fatto ciò mettete in una ciotola il pangrattato e il parmigiano grattugiato, mentre, in un'altra, sbattete le uova con sale, pepe, scorza di limone e noce moscata; amalgamate il tutto con una forchetta. Impastate fino a ottenere una palla liscia e morbida (se l'impasto risultasse troppo duro aggiungete del brodo, in caso contrario mettete altro pangrattato e parmigiano), avvolgete il tutto nella pellicola trasparente e fate riposare a temperatura ambiente per due ore. Suddividete l'impasto in due parti e fate passare ciascuna di esse, attraverso uno schiacciapatate a fori larghi per ottenere dei passatelli di circa 4 cm. A mano a mano che saranno pronti metteteli su un piatto e poi versateli nel brodo bollente: i passatelli sono pronti dopo circa due minuti, quando saranno venuti a galla. Serviteli subito ben caldi. Semplici e veloci da preparare, i passatelli sono un piatto ideale per le feste in famiglia.