Pasqua una festa di dolcezze: ricette e curiosità su pagnotta romagnola, schiacciata e corolli senesi

Sono davvero tantissimi i lievitati che imbandiscono le tavole degli italiani in questi giorni di festa: tra i più famosi ricordiamo la torta di Pasqua umbra o la pagnotta pasquale romagnola che, oltre che di Sarsina, è tipica di alcuni comuni come Cesena e Mercato Saraceno dove, tutti gli anni (nelle due domeniche antecedenti la Pasqua), si tiene la Sagra della Pagnotta. Di recente questo dolce è stato inserito tra i Prodotti Agroalimentari Tradizionali (P.A.T.) della regione.

I dolci tipici della Pasqua non sono solo un piacere per il palato, ma anche un modo per celebrare tradizioni antiche e momenti di convivialità. Che si tratti di una colomba o di un semplice (si fa per dire!) uovo di cioccolato, ogni dolce racconta una storia di cultura e amore, rendendo la Pasqua ancora più speciale.

Pagnotta pasquale romagnola: ingredienti e preparazione

Ingredienti e dosi

500 g di Farina 00

2 Uova

150 g di zucchero semolato

100 g di burro fuso

100 ml di latte intero

50 ml di liquore all’anice

100 g di uvetta

1 bustina di vanillina

20 g di lievito di birra fresco

1/2 cucchiaino di sale fino

Per spennellare: 1 Uovo

In una ciotola sciogliete il lievito con circa metà del latte, poi unite la farina, le uova, il burro fuso, lo zucchero, la vanillina, il liquore, il latte rimasto e un pizzico di sale, quindi iniziate a impastare. Non appena gli ingredienti inizieranno ad amalgamarsi, trasferite il panetto su una spianatoia. Aggiungete l’uvetta e continuate a impastare: dovrete ottenere un panetto liscio e omogeneo. A questo punto, per velocizzare la cottura, potete dividere il panetto in due parti, oppure lasciarlo intero, la scelta è vostra, in ogni caso abbiate cura di inciderne la superficie con un taglio a croce, dopodiché lasciate lievitare il composto fino al raddoppio (ci vorranno circa 3 ore!). Poco prima di infornare la vostra pagnotta pasquale spennellatela con un uovo sbattuto, quindi, cuocete a 180°C per 25 minuti. Una volta sfornata, lasciatela raffreddare completamente su una gratella prima di procedere al taglio e servirla.

Preparazione della Schiacciata di Pasqua con biga

Ingredienti e dosi

Per la biga: 20 g di lievito di birra fresco 100 g di farina Manitoba 50 ml di acqua

Per l’impasto: 300 g di farina 00 200 g di farina Manitoba 20 g di burro 50 ml di olio evo 3 uova 150 g di zucchero 15 g di semi di anice 40 ml liquore all’anice 40 ml di succo d’arancia 1 scorza d’arancia



Per spennellare: 1 tuorlo

Per prima cosa preparate la biga facendo sciogliere il lievito nell’acqua a temperatura ambiente. Aggiungete la farina e amalgamate bene poi, coperta da pellicola, lasciate lievitare per una notte. Mettete i semi d’anice a macerare nel liquore, succo e scorza grattugiata di un’arancia e coprite con pellicola. In una ciotola mettete la biga a cui unire 160g di farine mescolate precedentemente, un uovo, 50g di zucchero e 20g d’olio e impastate. Coprite con pellicola e lasciate lievitare per circa 4h. Aggiungete di nuovo 160g di farine, un uovo, 50g di zucchero e 30g di olio e impastate, lasciate lievitare per altre 3h coperto. Aggiungete lo zucchero e la farina rimasti, il burro ammorbidito, l’uovo e gli aromi messi da parte. Lavorate l’impasto per 10 minuti su un piano da lavoro e mettetelo a lievitare nello stampo. Quando avrà raggiunto quasi il bordo spennellatelo con un tuorlo d’uovo e poi cuocetelo a 180° per 55 minuti. Una volta cotta fate riposare in forno per almeno 8h prima di gustarlo.

Corolli senesi: ingredienti e procedimento

Ingredienti e dosi

200 g di farina 00

100 g di farina Manitoba

10 g di lievito di birra

50 g di zucchero + 1 cucchiaino

1 pizzico di sale

25 g di olio extra vergine di oliva

25 g di strutto

15 g di semi di anice

200 ml di acqua tiepida

1 tuorlo d’uovo

Sciogliete il lievito in poca acqua tiepida e aggiungiete alla farina disposta a fontana e al sale, lo zucchero, l’olio evo e i semi di anice. Amalgamate bene il tutto fino a incordatura dell’impasto, a questo punto iniziate ad aggiungere lo strutto a fiocchetti, avendo cura di aggiungere ogni fiocchetto solo quando il precedente sarà stato incorporato e continuate a impastare per almeno una decina di minuti. Formate con l'impasto la classica pagnotta e sistematela in una ciotola di vetro ben oleata, lasciando lievitare almeno per tre ore in ambiente caldo (l’impasto deve quasi triplicare).

Trascorso il tempo di lievitazione, prendete l’impasto e sgonfiatelo, quindi, arrotolatelo a salsicciotto e dividetelo in 9 pezzi: dovrete ricavare dei cilindri lunghi circa 20 cm che chiuderete formando i tradizionali Corolli. Sbattete il tuorlo con un cucchiaio d’acqua e spennellare bene ogni Corollo. Infornateli a 180° per circa 25 minuti, fin quando non saranno di colore ambrato. Fateli raffreddare prima di servirli.