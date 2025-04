Pasqua in giro per il mondo passando dalla cucina

La Pasqua in Italia è una delle feste più sentite, un'occasione per stare in compagnia dei propri cari, organizzando colazioni, pranzi e picnic. Gastronomicamente, il nostro Paese offre un’enorme varietà di ricette, differenti da regione a regione. Ma quali sono le tradizioni culinarie negli altri Paesi?

Tradizioni pasquali nel Regno Unito e Germania

In Inghilterra, si festeggiano sia la Pasqua che la Pasquetta. Tra i dolci tipici ci sono gli Easter Bunnies, coniglietti pasquali di cioccolato, e gli Hot Cross Buns, panini dolci con cannella e uvetta decorati con una croce di glassa.

In Germania, la tradizione per il Giovedì Santo prevede il consumo di cibi verdi, come zuppe di erbe, per purificare l'organismo. Il pranzo di Pasqua include spesso l'agnello e un dolce simile alla colomba.

Usanze in Francia e Spagna

In Francia, è tradizione preparare una gigantesca omelette per utilizzare le uova avanzate dalla Quaresima. Un piatto immancabile è anche il pâte de Pâques, una torta salata con un cuore di macinato di maiale e vitello, avvolto in pasta sfoglia e con uova al centro.

In Spagna, il piatto tipico è l'Hornazo, una sorta di pizza rustica con ripieno di carne, chorizo piccante, pancetta e uova sode.

Festività in Sudamerica e India

In Ecuador, per Pasqua si prepara la Fanesca, una zuppa cremosa con 12 tipi di cereali e baccalà, decorata con uova sode e platano fritto.

In India, si celebrano con ricette come le fugias, frittelle fermentate e fritte da gustare con il curry.

Pasqua in Etiopia

In Etiopia, la Pasqua è celebrata con grandi banchetti a base di stufati di carne e il Difo Dabo, una pagnotta arricchita di latte e miele, cotta in forni d’argilla tradizionali.