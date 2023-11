Iniziate la preparazione di questo tipico dolce natalizio di Modena facendo fondere a bagnomaria il cioccolato con il burro che avrete fatto precedentemente ammorbidire. Nel frattempo, in una ciotola capiente, mescolate la farina con i 40 g di lievito di birra, lo zucchero e il cacao, a questo punto aggiungete il cioccolato fuso con il burro, le uova e il latte, mescolando accuratamente tutti gli ingredienti servendovi di una marisa. Giunti a questo punto della preparazione aggiungete al composto le mandorle tritate, l’uvetta, i canditi e il cioccolato spezzettato, continuate, quindi, a impastare finché non avrete ottenuto un composto piuttosto omogeneo. Prendete il composto e lavoratelo in modo da dargli la forma di una pagnotta, mettete il vostro dolce a cuocere in forno a 160° per circa 30 minuti. Una volta sfornato lasciatelo raffreddare, dopodiché il vostro pane di Natale è pronto per essere servito in tavola (se vi piace potete spolverarlo in superficie con dello zucchero a velo).