Tagliate a cubetti arancia e cedro canditi e il burro a temperatura ambiente, quindi, in una ciotola mettete burro, zucchero, farina e lievito in polvere, unite il sale e l’uovo e impastate; aggiungete il latte a filo e, quando si sarà assorbito, unite l’arancia, il cedro, l’uvetta e, infine, i pinoli, amalgamate bene gli ingredienti. Trasferite l’impasto su una spianatoia e, con le mani, dategli una forma tondeggiante. Appiattite leggermente con le mani la parte superiore del panetto, cercando di dargli una forma a disco ben definita: dovrete otterrete un disco alto circa 3 cm e 10 cm di diametro. Disponetelo su una leccarda foderata con carta forno. Aiutandovi con una lama affilata, incidete delle linee diagonali sulla superficie, in modo da formare dei rombi. Infornate il pandolce in forno statico preriscaldato a 180°C per 45-50 minuti (o in forno ventilato preriscaldato a 160°C per 35-40 minuti circa). A cottura ultimata sfornate e lasciate riposare alcuni minuti prima di servirlo.