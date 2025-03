Orologi, quando l'eleganza incanta

Bellezza, eleganza, creatività. Tutto in un orologio che meglio non potrebbe inneggiare alle donne. Si tratta dei tre nuovi modelli Riviera firmati da Baume & Mercier. Una collezione che omaggia le diverse sfaccettature della Costa Azzurra: il mare, la montagna, il cielo, l’architettura essenziale delle ville moderne e le notti di festa. Il Riviera Diamanti incanta fin dal primo sguardo. Tempestato di diamanti riflette le pietre preziose che brillano nelle serate mondane della regione; pietre preziose (44) che si ritrovano anche sulla lunetta in acciaio inossidabile lucido e satinato con finitura soleil. Il design è prezioso in ogni suo dettaglio, compresa la cassa in acciaio inossidabile con finitura lucida e satinata, protetta da un vetro zaffiro antigraffio sottoposto a un trattamento antiriflesso su entrambi i lati. Il Riviera Diamanti è animato da un movimento al quarzo con un’autonomia di 10 anni ed è impermeabile fino a 5 ATM (circa 50 m).